Kurz vor der Siegesparade in Moskau meldet Bürgermeister Sergej Sobjanin den Abschuss von Dutzenden ukrainischen Drohnen. Rettungskräfte waren im Einsatz, Flughäfen stellten den Betrieb zeitweise ein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ukraine feuert Dutzende Drohnen auf russische Hauptstadt vor Siegesparade auf Moskau

Moskauer Flughäfen verhängen Flugbeschränkungen wegen Drohnenangriffen

Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski sprach diese Woche über russische Angst vor Drohnen

Marian Nadler Redaktor News

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin (67) hat es in diesen Tagen nicht leicht. Am Samstag findet die grosse Parade zum «Tag des Sieges» in der russischen Hauptstadt statt, dementsprechend gross sind die Sicherheitsvorkehrungen und die Angst vor einem Angriff durch die Ukrainer.

«Sie fürchten, Drohnen werden über den Roten Platz fliegen», hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski diese Woche gesagt. Jetzt, gut einen Tag vor der grossen Parade, bei der sich Kremlchef Wladimir Putin (73) öffentlich feiern lassen will, lassen die Ukrainer jede Menge Drohnen auf die russische Machtzentrale los.

Sobjanin: Rettungskräfte im Einsatz

Sobjanin behauptete in mehreren Nachrichten auf Telegram, das ukrainische Militär habe in der Nacht zum Freitag Dutzende Drohnen in Richtung Moskau abgefeuert. Sobjanin meldet bereits am Donnerstagabend den Abschuss von insgesamt 15 Drohnen. Wie «Kyiv Independent» berichtete, kamen zwischen 0 Uhr und dem frühen Morgen 26 weitere Drohnen hinzu. Alle sollen abgeschossen worden sein.

Aufgrund der Drohnenmeldungen wurden an den Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo vorübergehende Flugbeschränkungen verhängt. Ob bei den Angriffen Schäden durch herabfallende Trümmer entstanden sind, war zunächst nicht bekannt. Sobjanin erklärte, dass in den Gebieten, in denen die Drohnen abgeschossen wurden, Rettungskräfte im Einsatz seien. Die Angaben liessen sich nicht unabhängig prüfen.

Selenski warf Moskau am Freitag nach einer Reihe russischer Drohnenangriffe «nicht den geringsten Versuch» unternommen zu haben, die zuvor einseitig vom Kreml verkündete zweitägige Waffenruhe für die Gedenkfeiern zum 9. Mai zu respektieren. Selenski schrieb in einem Post auf X, dass russische Streitkräfte über Nacht mehr als 850 Drohnen an der Front eingesetzt hätten.

Am 9. Mai feiert Russland den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Russland nutzt diesen Tag üblicherweise, um seine militärische Stärke mit Grossparaden in Moskau und anderen Landesteilen zu demonstrieren. In diesem Jahr wurden die Feierlichkeiten Russlands jedoch verkleinert. Der Kreml gab bekannt, dass bei der diesjährigen Veranstaltung keine militärische Ausrüstung aufgestellt wird.