Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Selenski spricht grosse Furcht der Russen an

Russland verzichtet erstmals seit Jahren auf Waffen bei der Parade

Selenski fordert weiterhin Druck auf Russland

Marian Nadler Redaktor News

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) hat am Montag die Effektivität ukrainischer Drohnen gelobt und diesbezüglich die grosse Furcht der Russen vor Angriffen auf die russische Parade in Moskau am 9. Mai thematisiert. Die Äusserung erfolgte laut dem ukrainischen Nachrichtenportal «Nowini Live» am Montag im Rahmen von Treffen am Rande eines Gipfeltreffens im armenischen Jerewan.

«Diesen Sommer wird der Moment sein, in dem Putin entscheiden wird, wie es weitergeht: Diesen Krieg ausweiten oder zur Diplomatie übergehe», sagte Selenski demnach. «Als Staatsoberhäupter müssen wir alles daransetzen, Putin dazu zu bewegen, den Weg der Diplomatie einzuschlagen.»

Selenski macht Druck auf Russland

Er ergänzte: «Russland hat für den 9. Mai eine Parade angekündigt, bei der jedoch keine militärische Ausrüstung zu sehen sein wird. Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass sie sich die Anwesenheit von Waffen bei der Parade nicht leisten können.» Weiter sagte Selenski: «Sie fürchten, Drohnen werden über den Roten Platz fliegen.» Der Kreml sei nicht mehr so mächtig wie früher. Man müsse weiterhin Druck auf Russland ausüben, insbesondere mit Sanktionen, betonte der ukrainische Regierungschef.

Der sogenannte «Tag des Sieges» ist einer der wichtigsten russischen Feiertage. Er erinnert an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im «Grossen Vaterländischen Krieg» (1941–1945) und markiert das Kriegsende 1945. . Traditionell finden große Militärparaden, insbesondere auf dem Roten Platz, sowie Gedenkveranstaltungen statt, um der rund 27 Millionen sowjetischen Kriegsopfer zu gedenken.