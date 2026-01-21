DE
Angeblich über 1,1 Milliarden Franken verdient
Trump häuft in zweiter Amtszeit Mega-Vermögen an

Donald Trump verdiente innerhalb des letzten Jahres bereits mindestens 1,1 Milliarden Franken. US-Firmen überwiesen Millionen an seine Unternehmen – in der Hoffnung auf Gesetzeslockerungen.
Publiziert: vor 5 Minuten
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Darum gehts

  • Bericht der «New York Times»: Donald Trump verdiente 1,1 Milliarden Franken in zweiter Amtszeit 2025
  • Kasse klingelt durch Kryptowährungen wie $Trump Meme Coin
  • 867 Millionen Dollar durch digitale Währungen und 90,5 Millionen aus aussergerichtlichen Einigungen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Marian NadlerRedaktor News

US-Präsident Donald Trump (79) soll im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit mindestens rund 1,1 Milliarden Franken (1,4 Milliarden Dollar) verdient haben. Das ergeben Recherchen der «New York Times». Die Journalisten der Zeitung schauten sich dafür Einnahmen aus Zahlungen von Unternehmen an Trumps Firmen oder solche mit dessen Beteiligung an.

Hintergrund der Zahlungen ist demnach die Hoffnung der Unternehmen, dass Trump für sie Gesetze lockert. Die 1,1 Milliarden Franken dürften deshalb vermutlich auch konservativ geschätzt sein. Das meiste Geld machte Trump wohl durch Verkäufe von Kryptowährungen.

Aussergerichtliche Einigungen und Meme Coin

Die digitalen Währungen sollen Trump demnach mindestens 686 Millionen Franken eingebracht haben. Die Familie Trump kontrolliert unter anderem den Finanzanbieter World Liberty Financial. Zudem dürfte durch den Verkauf des $Trump Meme Coins die Kasse geklingelt haben.

Kohle scheffelt Trump auch mit aussergerichtlichen Einigungen mit US-Konzernen, die teilweise im Medienbereich tätig sind. So mussten etwa ABC News, Facebook-Mutter Meta, Youtube, Paramount und Elon Musks Social-Media-Plattform X hohe Millionenbeträge zahlen. Dadurch flossen 71,6 Millionen Franken auf Trumpsche Konten. 

Auch andere Mitglieder des Trump-Clans kassierten kräftig. Ende Januar erscheint eine Netflix-Dokumentation über First Lady Melania Trump (55). 22,1 Millionen Franken sollen die Trumps für das Biopic erhalten haben.

