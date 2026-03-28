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«Aliens sind Dämonen»
US-Vizepräsident glaubt an UFOs und Ausserirdische

US-Präsident Donald Trump möchte Akten der Regierung zu UFOs veröffentlichen. Sein Vize ist laut eigener Aussage «besessen» von diesem Thema. Er glaubt, bei Ausserirdischen handle es sich in Wahrheit um Dämonen.
Publiziert: 12:16 Uhr
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Aktualisiert: vor 9 Minuten
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US-Vizepräsident J. D. Vance ist laut eigener Aussage «besessen» von den Themen UFOs und Ausserirdische.
Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • US-Vizepräsident Vance glaubt, dass Aliens Dämonen sind
  • Vance will UFO-Akten von Präsident Trump genau untersuchen
  • Trump kündigte Veröffentlichung der Akten im Februar an
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Mattia JutzelerRedaktor News

Beim Thema UFOs und Ausserirdische denken die meisten Leute an grüne Männchen vom Mars aus Science-Fiction-Filmen. US-Vizepräsident J. D. Vance scheint allerdings davon überzeugt zu sein, dass im Weltraum tatsächlich fremde Wesen herumschwirren. «Ich bin ganz besessen von diesem Thema», sagte er am Freitag in einer Sendung mit dem konservativen Podcaster Benny Johnson.

Vance glaubt aber laut eigener Aussage nicht, dass es sich bei diesen Ausserirdischen tatsächlich um grüne Männchen vom Mars handelt. «Ich glaube, es sind Dämonen», meint Vance. Der gläubige Katholik beschreibt dies im Podcast als christliches Verständnis von «himmlischen Wesen, die herumfliegen und seltsame Dinge mit Menschen machen». Darüber berichtet der Stern mit Bezug auf die Nachrichtenagentur AFP.

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Veröffentlichung der UFO-Akten

US-Präsident Donald Trump hatte schon im Februar angekündigt, dass er Regierungsakten über Ausserirdische und ausserirdisches Leben veröffentlichen wolle. Das schrieb unter anderem die BBC. Der Präsident selbst scheint weniger überzeugt von der Existenz der Ausserirdischen zu sein als sein Vize. «Nun, ich weiss nicht, ob es sie gibt oder nicht», sagte er damals zu Reportern an Bord der Air Force One.

Vance möchte sich nun scheinbar selbst intensiv mit diesen Akten befassen, sobald sie veröffentlicht werden. «Ich habe noch nicht ausreichend Zeit dafür aufwenden können, um es wirklich zu verstehen, aber ich werde das tun, glauben Sie mir», erzählte Vance lachend im Podcast. Er habe noch drei Jahre als Vizepräsident vor sich und wolle diese Zeit nutzen. «Ich werde den UFO-Akten auf den Grund gehen.»

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