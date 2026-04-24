Ein Tiktok-Hit macht Puerto Ricos Hauptstadt San Juan weltweit bekannt: Tiktoker «saxboybilly18» begeistert mit «Das Puerto Rico Lied» 1,4 Millionen Menschen und inspiriert zu Reisen in die Karibik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tiktok-Hit über San Juan begeistert 1,4 Millionen Nutzer weltweit

Lied thematisiert Puerto Ricos Kultur, Essen und politische Geschichte

Pentatonische Skala sorgt für Ohrwurm War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Redaktorin News

Eingängiger Beat im Hintergrund, Fernweh in der Stimme: Der Tiktoker «saxboybilly18» macht seinen Puerto-Rico-Trip zum Ohrwurm. Als er von seiner Busreise nach Caguas trällert, zeigt er die Busfahrt in Videoform, gefolgt von Videoausschnitten der farbenfrohen Stadt.

Mit diesem Lied macht er die Hauptstadt von Puerto Rico weltberühmt. Plötzlich kennt sie jeder. Oder hättest du gewusst, wie die Stadt heisst? Spätestens jetzt wirst du San Juan nicht mehr vergessen.

In seinem Ständchen über die lateinamerikanische Stadt hält der Tiktoker seine Reise nach San Juan und Caguas fest – und begeistert dabei rund 1,4 Millionen Menschen.

Ritt durch die Geschichte

Worum geht es in dem Lied? «For the first time in Puerto Rico, Malta and mofongo, papacito» ist eine Zeile, die das Softgetränk sowie das traditionelle Kochbananengericht hervorhebt. Auch historische Elemente wie die hell- und dunkelblaue Fahne sind Teil des Liedes und verweisen auf dessen politische Dimension.

Während die hellere Variante für die Unabhängigkeit steht, repräsentiert das dunkle Blau den 1952 vom Commonwealth eingeführten, an die US-Flagge angelehnten Farbton und damit den heutigen offiziellen politischen Status.

Hat Puerto Rico ein neues offizielles Lied?

Der Song wird im Netz gefeiert – und wie. Manche bringen ihn sogar als offizielles Lied für das Land ins Spiel. «Als Puertoricaner sollte das der offizielle Tourismus-Song sein», schreibt ein User unter dem Video. Auch ein weiterer User fordert das Land auf, das Lied für kommerzielle Zwecke zu verwenden, denn er habe gleich Lust bekommen, seinen Flug zu buchen.

Der Wunsch ist gross. Aber: Stand jetzt hat sich die offizielle Tourismusbehörde des Landes noch nicht dazu geäussert.

Ein kurzer Musiktheorie-Exkurs

Wie gross das Ohrwurmpotenzial ist, zeigt eine Suche auf Tiktok. Es finden sich zahlreiche Videos von Personen, die nicht aufhören können, das Lied zu singen. Nicht weil sie Puerto Rico als Land so toll finden, sondern das Lied einfach nicht mehr aus dem Ohr kriegen.

Was ist das Geheimnis dahinter? Der Tiktok-Ersteller «noahs_country_takes» verrät in seinem Video, dass eine fünftönige Tonleiter im Lied verwendet wird.

In der Tonleiter werden keine Halbtöne verwendet, weshalb das Lied so harmonisch und rund klingt. Die sogenannte pentatonische Skala ist ein beliebtes Mittel, das laut dem Musikkenner besonders im Rock, Blues, Pop und Jazz verwendet wird.

Kommt bald ein Hit zu Bern?

Der Puerto-Rico-Song ist ein weltweiter Erfolg. Vielleicht dauert es aber auch nicht lange, bis die nächste Hauptstadt ihren Hit kriegt. Denn: Der Macher reist weiter um die Welt und macht weiter Lieder zu den Orten, die er erkundet.

Scrollt man durch den Feed von «saxboybilly18», fällt auf, dass auch andere Städte wie das schottische Glasgow oder das deutsche Hamburg bereits vom Tiktoker bereist wurden. Ob auch eine Schweizer Stadt ein eigenes Ständchen gewidmet bekommt, ist ungewiss.