Sinnesbetörende Marktstände, märchenhafte Boutiquehotels und gaumenschmeichelnde Kulinarik: In der marokkanischen Stadt Marrakesch fühlt man sich wie in 1001 Nacht. Reiseredaktor Christian Bauer verrät alles Wichtige für eine Reise in die Perle Afrikas.

Alles, was du für eine Reise nach Marrakesch wissen musst

1/6 Wegen seiner Tradition als Ort von Geschichtenerzählern, Gauklern und Akrobaten ist der Djemaa el-Fna zum Unesco-Welterbe gekürt worden. Der Platz ist die wichtigste Sehenswürdigkeit von Marrakesch. Foto: Shutterstock

Darum gehts Marrakesch: Anreise, Einreise und Fortbewegung in der marokkanischen Stadt

Riads, Souks und Hammams prägen das authentische Marokko-Erlebnis

Christian Bauer

Anreise: Wie komme ich nach Marrakesch?

Marrakesch ist mit Direktflügen leicht aus der Schweiz zu erreichen. Ab Zürich fliegen Edelweiss Air und ab dem EuroAirport in Basel EasyJet in die südmarokkanische Stadt.

Der Flughafen liegt 6 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Ein Petit Taxi (ein Stadttaxi) ins Zentrum kostet etwa 100 marokkanische Dirham (MAD), was rund 10 Franken entspricht. Abends sind diese teurer. Alternativ verkehrt der Shuttlebus Nr. 19 (3 Franken), der am Platz Djemaa el-Fna hält, von wo aus man alle Unterkünfte in der Medina (Altstadt) zu Fuss erreichen kann.

Einreise: Wie sind die Einreisebestimmungen für Marokko?

Schweizer und EU-Bürger benötigen kein Visum für touristische Aufenthalte bis zu 90 Tagen. Benötigt wird ein Reisepass, der noch mindestens sechs Monate gültig sein muss. Bei der Einreise muss ein Formular mit den Aufenthaltsdaten vorgelegt werden, welches schon im Flugzeug verteilt wird.

Die Einreiseformalitäten sind unkompliziert. Allerdings kann es zu längeren Wartezeiten an der Passkontrolle kommen. Online ist manchmal zu lesen, dass Reisende das Ausreiseticket oder genügend Geldmittel vorweisen müssen. Das kann ich nicht bestätigen. Ein ausgedrucktes Rückflugticket griffbereit zu haben, ist allerdings bei jedem Grenzübertritt ausserhalb Europas sinnvoll.

Unterwegssein: Wie reist man in Marrakesch umher?

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten befinden sich in der Medina, dem mittelalterlichen Stadtzentrum, das man leicht zu Fuss erkunden kann.

Für einige Ziele ausserhalb des Zentrums gibt es folgende Möglichkeiten:

Petit Taxis: Die cremefarbenen Taxis sind die einfachste und praktischste Option, um durch Marrakesch zu kurven. Die Taxis haben alle ein Taxameter – auch wenn die Fahrer gerne behaupten, sie seien kaputt. Immer darauf bestehen oder ein anderes Taxi wählen. Fahrten in der Innenstadt kosten etwa 20 bis 30 MAD (2 bis 3 Franken).

Busse: Marrakesch besitzt ebenfalls ein Bussystem zu sehr günstigen Preisen (ca. 30 Rappen). Allerdings sind die Busse überfüllt und verkehren unregelmässig, sodass sie für Touristen nicht zu empfehlen sind.

Kosten: Ist Marrakesch ein günstiges Reiseziel?

Marrakesch ist ein günstiges Reiseziel (auch wenn die City generell teurer ist als der Rest des Landes). Allerdings gibt es nach oben keine Grenzen: Marrakesch besitzt einige der schönsten und luxuriösesten Hotels Afrikas und Weltklasserestaurants, die entsprechend hohe Preise verlangen.

Ein einfaches Doppelzimmer mit eigenem Bad in einem Riad (den traditionellen Häusern in der Altstadt) gibt es ab 30 Franken. Wer eine schönere Unterkunft mit einem ansprechenden Zimmer sucht, sollte ab 80 Franken für zwei Personen rechnen. Die Preise sind allerdings abhängig von der Reisezeit.

Das Essen in den einfachen Restaurants, wo auch die Einheimischen verkehren, ist sehr günstig. Einen vollen Magen gibts schon für rund 5 Franken.

Wer 50 Franken pro Tag für Übernachten, Verpflegung und Sightseeing zur Verfügung hat, kommt damit über die Runden – bei 100 Franken lebt es sich natürlich um einiges luxuriöser.

Marokko ist ein Bargeldland. Geld kann an einfach an Bankautomaten abgehoben werden. Kreditkarten werden vor allem in gehobenen Restaurants und Hotels akzeptiert.

Stay Connected: Internet und Handy in Marrakesch

Die Roaming-Gebühren in Marokko sind sehr hoch. Deshalb sollte man seine Schweizer SIM-Karte nur im Notfall benutzen. Kostenloses WLAN gibt es in vielen Cafés, Restaurants und Hotels. Wer nur in Marrakesch unterwegs ist, kommt damit meist gut zurecht.

Alternativ kann man eine SIM-Karte eines lokalen Anbieters kaufen, die je nach Kondition zwischen 7 oder 30 Tagen gültig ist. Eine Prepaid-Karte mit 5 Gigabyte kostet 50 MAD (5 Franken) und kann direkt am Flughafen bezogen werden, wo man auch bei der Aktivierung hilft. Ich empfehle Maroc Telecom, die generell das beste Netz besitzen.

Ist Marrakesch ein sicheres Reiseziel?

Ja, Marrakesch und Marokko insgesamt sind generell sicher. Auch Frauen können sich ohne Probleme in Marrakesch bewegen – natürlich gelten auch hier die allgemeinen Sicherheitsmassnahmen, die man/frau in jeder Stadt der Welt einhalten sollte.

Sehr positiv fällt auf, dass die Händler und Souvenirverkäufer im Souk (Markt) sehr zurückhaltend sind (im Gegensatz zu anderen arabischen Ländern in Nordafrika). Polizei und Regierung haben mit rigiden Gesetzen für eine angenehme Atmosphäre gesorgt – auf ein paar Betrugsmaschen sollte man dennoch achten.

Zu freundliche Männer: Marokkaner sind sehr freundlich und hilfsbereit, allerdings sollte man in Marrakesch bei allzu entgegenkommenden Männern (Frauen sprechen so gut wie nie Touristen an) skeptisch sein. Oft wird einem angeboten, den Weg oder einen «Geheimtipp» zu zeigen. Schlussendlich soll man für den Service bezahlen oder steht in einem Geschäft.

Falsche Wegbeschreibungen: Es kommt oft vor, dass jemand behauptet, der Weg, den man gerade entlang geht, sei geschlossen, um dann eine Alternative zu zeigen – bis man «ganz zufällig» in einem Laden steht. Solche Zurufe einfach ignorieren.

Die Ledergerbereien: Eine verbreitete Betrugsmasche bezieht sich auf die berühmten Ledergerbereien. Oft behaupten Personen, nur an diesem Tag würden die Gerbereien geöffnet seien und man müsse sie unbedingt besuchen. Das ist Quatsch. Es geht nur darum, die Touristen in einen Verkaufsladen in der Nähe der Gerbereien zu locken oder ein Trinkgeld zu kassieren. Einfach ignorieren.

Überhöhte Preise: Alles, was man als Tourist kauft, ist überteuert (ausser den offiziellen Eintritten oder bei festgesetzten Preisen im Restaurant). Daher gilt: Nie den geforderten Preis bezahlen. Der ist nur der Startpunkt für das Spiel des Verhandelns.

Gesundheit: Worauf muss man achten?

Für Marrakesch sind keine speziellen Impfungen nötig. Die Grundimpfungen sollten eventuell aufgefrischt werden, zudem ist eine Hepatitis-A-Impfung empfehlenswert. Eine erste Übersicht findet sich hier.

Ein Gesundheitsrisiko stellt das Wasser dar (Magen-Darm-Infektionen). Nur abgepacktes Wasser trinken. Gekochte Speisen sind (in der Regel) ohne Probleme zu geniessen. Die ärztliche Versorgung ist gut.

Kauderwelsch: Wie verständige ich mich in Marrakesch?

Die Amtssprachen sind Arabisch und Berberisch, allerdings ist Französisch (auch bei der Bahn und der Verwaltung) in der ehemals französischen Kolonie weit verbreitet. In touristischen Zentren kommt man auch gut mit Englisch zu Recht.

Achtung Fettnäpfchen! Wie verhalte ich mich richtig?

Marokko ist ein liberales, islamisches Land – eine gewisse Zurückhaltung in der Öffentlichkeit ist dennoch angebracht. Das gilt insbesondere für die Kleidung: Tanktops und Miniskirts sind ein No-Go (auch wenn man beides leider oft sieht) und auch die Männer sollten sich angemessen kleiden (man wird sehr selten marokkanische Männer in Shorts sehen). Die Zurschaustellung von Zuneigung ist verpönt. Beim Fotografieren von Menschen, Läden, Cafés immer fragen – diese kleinen Zeichen von Respekt öffnet viele Türen.

Wann ist die beste Reisezeit für Marrakesch?

Marrakesch ist eine Ganzjahresdestination. Empfehlenswert sind wegen der milden Temperaturen insbesondere der Frühling und der Herbst. Die Sommer sind teilweise sehr heiss.

Sightseeing: Was sollte man in Marrakesch erlebt haben?

In einem Riad schlafen

Riads sind die typischen Häuser in einer marokkanischen Altstadt. Die Räume sind auf einen Innenhof ausgerichtet (oft mit kleinem Garten oder Brunnen). Zudem besitzt ein Riad immer auch eine Dachterrasse. Insbesondere die höherpreisigen Riad-Hotels vermitteln das Gefühl von 1001 Nacht.

Den Zauber des Djemaa el-Fna erleben

Wegen seiner Tradition als Ort von Geschichtenerzählern, Gauklern und Akrobaten ist der Djemaa el-Fna zum Unesco-Welterbe gekürt worden. Hier kann man Stunden verbringen. Einen guten Blick auf den Platz hat man von der Terrasse des Café Glacier.

Sich im Souk verlaufen

Das Herz Marrakeschs ist der Souk, der historische Markt, der traditionell in verschiedene Regionen aufgeteilt ist: Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, Haushaltsgegenstände. Es ist herrlich, sich in den chaotischen Gassen zu verlieren.

Den Farbenrausch im Jardin Majorelle erleben

Der Modeschöpfer Yves Saint Laurent lebte in Haus und Garten, der zu einem der schönsten der Welt gehört. Besonders bekannt ist das intensive Blau an Häusern und Gebäuden.

Islamische Baustile bewundern

Da man im Islam keine Abbilder heiliger Personen zeigen darf, hat sich die Kunst der feinen Ornamentik und Kalligraphie herausgebildet. Ein schönes Beispiel ist die Koranschule Ali-ben-Youssef-Medersa.

Im Hammam porentief rein werden

Der Besuch eines Hammams gehört zu einer Reise nach Marrakesch dazu. Das Reinigungsritual wird in Touristen-Spas angeboten. Ein viel grösseres Erlebnis ist es allerdings, wenn man ein Hammam für die Einheimischen besucht, die es in jedem Viertel gibt.

Was muss man in Marrakesch gegessen haben?

Tajine – eine Symphonie für den Gaumen

Eine Tagine ist ein marokkanischer Schmortopf, in dem Fleisch und Gemüse langsam gesotten werden. Sehr lecker!

Couscous – das Freitagsgericht

Am Freitag (dem islamischen Sonntag) kommt die Familie zum Couscous zusammen, das aus Fleisch und Gemüse besteht. Viele Restaurants bieten freitags ebenfalls Couscous an.

Minztee – zu jeder Tageszeit

Minztee (eine Mischung aus Schwarz- oder Grüntee und frischer Minze) ist das Nationalgetränk, das zu jeder Tageszeit genossen wird. Am besten in einer kleinen Teestube abseits der Touristenmassen.