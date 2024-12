Reisen 2025

1/7 Thailand ist nicht nur das beliebteste Backpackerland Südostasiens, das Land des Lächelns ist zudem ideal für Alleinreisende. Insbesondere in der Stadt Chiang Mai im Norden findet man viele Gleichgesinnte – und viele herzige Cafés zum gemeinsamen Chillen. Foto: Shutterstock

Christian Bauer

Island – das sicherste Land der Welt

Für Alleinreisende ist das Gefühl der Sicherheit ein wichtiges Kriterium für die Wahl des Reiselandes. Laut dem Global Peace Index, der anhand von 23 Kriterien die «Friedfertigkeit» eines Landes ermittelt, ist Island zum wiederholten Mal das sicherste Land der Welt. Das Risiko, eines Diebstahls, eines Betrugs oder gar einer Gewalttat zum Opfer zu fallen, ist in dem nordischen Land minimal. Island ist damit auch ein ideales Reiseziel für Frauen, die alleine unterwegs sind alleinreisende Frauen. Also: Camper mieten (oder aufs Velo schwingen) und auf der wunderschönen Ringstrasse zum Roadtrip aufbrechen. Dabei gehts einmal im Kreis um die gesamte Insel, vorbei an spuckenden Vulkanen, schwarzen Stränden, kalbenden Gletschern und nordischen Dörfchen. Nach Island fliegt man für das Naturschauspiel, das übrigens auch recht ungefährlich ist: In Island gibt es keine Schlangen, Spinnen oder Raubtiere, die dem Menschen gefährlich werden. Die einzige Gefahr: Man könnte süchtig werden nach der Urgewalt der arktischen Natur und länger bleiben als geplant.

Irland – gastfreundlich, friedfertig und dramatisch

Es ist kein Klischee: Wer einen irischen Pub besucht, findet schnell neue Freunde. Die Bewohner der Grünen Insel sind für ihre Gastfreundschaft bekannt. Und in der Geselligkeit eines Pubs, die traditionell einen wichtigen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens darstellen, wird jeder willkommen geheissen: Solo-Traveller finden in Irland also sehr schnell Anschluss. Und wohin sollte man in Irland aufbrechen? Schön ist es überall. Der Autor dieser Zeilen liebt die raue Westküste, wo der Atlantik ans Land peitscht und es die besten Austern der Welt gibt. Die Südküste ist ebenfalls dramatisch und romantisch, dazu weniger stark besucht. Sehr schön ist die Region an der sogenannten Copper Coast um die Stadt Waterford. Ein besonderer Tipp ist (immer noch) Nordirland, das insbesondere auch für Geschichtsfans sehr interessant ist: Die Vergangenheit des Nordirland-Konflikts ist hier noch sehr lebendig. Und natürlich: Auch in Belfast gibt es urgemütliche Pubs.

Übrigens: Im World Peace Index belegt Irland den zweiten Platz als sicherstes Land der Welt. Weiter in den Top 10 sind Österreich, Neuseeland, Singapur, die Schweiz, Portugal, Dänemark und Slowenien.

Chiang Mai – Thailands Digital-Nomaden-Hotspot

Bei einer Auflistung der besten Destinationen für Alleinreisende darf Thailand freilich nicht fehlen. Denn in kaum einem asiatischen Land ist das Umherreisen so simpel wie im Land des Lächelns: In jede Ecke des Landes kommt man entweder mit dem Zug oder auf einem der unzähligen Buslinien, Streetfood ist sicher (und unglaublich lecker) und die Thailänder heissen Besucher herzlich willkommen. Nicht umsonst gilt Thailand als die beliebteste Backpacker-Destination der Welt. Das bedeutet: Solo-Reisende bleiben nicht lange alleine. Wer in einem Hostel übernachtet, schliesst Bekanntschaft mit Menschen aus der ganzen Welt. Das gilt insbesondere für Backpacker im Alter zwischen 20 und 30. Während auf vielen Inseln im Süden der Pärchen- und Familientourismus vorherrscht, ist es vor allem die Region um die Stadt Chiang Mai im Norden, in der sich die jungen Backpacker aufhalten – viele bleiben lange und finanzieren sich als Digitalnomaden. Dementsprechend herrscht in der ummauerten Altstadt ein internationales Flair mit gemütlichen Cafés, tollen Restaurants und der Möglichkeit, bei Kochkursen oder Meditations-Retreats andere Reisende kennenzulernen.

Japan – das Alleinreisenden-Paradies

Japan ist eines der Länder mit den meisten Singles. Etwa 40 Prozent der Japaner leben allein. Während andere Länder ebenfalls eine hohe Anzahl Singles aufweisen, ist das Alleine-Leben im Land der Kirschblüten zu einem allgemein akzeptierten Lebensentwurf geworden. Manch einer spricht gar von einer «Super Solo»-Kultur. Ohne Begleitung in die Bar, ins Restaurant oder zum Karaoke zu gehen, ist in Japan mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Das bedeutet zudem: Japan ist ein Paradies für Alleinreisende. Ob im schrillen und lauten Tokio, wo man in neun Millionen Menschen untertauchen kann, in der spirituellen Hauptstadt Kyoto oder auf einer (Pilger)-Wanderung zu den 88 heiligen Tempeln auf der Insel Shikoku: Überall begegnet man anderen «ohitorisama» – alleinstehende Menschen, die das Solosein geniessen.

Neuseeland: Topziel für Solo-Abenteurer

Neuseeland ist ein ideales Ziel für Alleinreisende. Eine hervorragende Sicherheitslage und Top-Infrastruktur sind die idealen Voraussetzungen für Solo-Abenteuer. Wer nur eine begrenzte Zeit mitbringt, dem stellt sich die Frage: Nord- oder Südinsel? Unser Tipp ist der Süden mit seinen spektakulären, (fast) menschenleeren Landschaften. Auf einer Fläche, die etwa vier Mal so gross ist wie die Schweiz, lebt gerade mal eine Million Menschen. Hier entdeckt man Fjordlandschaften, alpine Gipfel und Gletscher, die bis zum Meer reichen. Zentrum des Tourismus ist Queenstown, die «Adventure Capital of the World», wo man beim Bungee-Jumping, Skydiving oder Wildwasser-Rafting andere Alleinreisende trifft. Und wer die fantastische Landschaft doch lieber allein erkunden will, findet gut ausgebaute Wanderwege und Hütten. Unser Tipp: Der viertägige Kepler Track im Südwesten ist einer der eindrücklichsten Wanderungen Neuseelands: Die Berg- und Fjordlandschaft verschlägt einem den Atem.

Marokko – der Geheimtipp

Dass wir Marokko in die Liste der besten Länder für Singles aufnehmen, mag vielleicht alleinreisende Frauen verwundern. Noch immer hält sich das Vorurteil, dass man als Frau nicht alleine in nordafrikanische Länder reisen sollte. Gerade für Marokko gilt dies nicht. Das Königreich ist ein perfektes Reiseland für Solo-Frauen (und alle anderen Geschlechter): Die Sicherheitslage ist gut, die Willkommenskultur herzlich und der Umgang respektvoll. Natürlich sollte man auch in Marokko den gesunden Menschenverstand nicht ausschalten und Situationen richtig einschätzen – aber das gilt für alle Regionen der Welt.

Unser Tipp ist die Südküste um die Stadt Agadir. Dort hat sich ein sanfter Strand- und Surftourismus entwickelt. Wer endlich mal surfen lernen wollte, findet hier viele Kurse und Retreats – manche davon verbinden Surfen mit täglichem Yoga. Gleichzeitig bieten die Dörfer und Städtchen verwinkelte Altstädte, wuselige Märkte und Restaurants, auf deren Dachterrassen man gaumenbeglückende Tajines mit Lamm und getrockneten Pflaumen geniessen kann. Herrlich.