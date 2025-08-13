Die Faszination entlegener Strände liegt im Gefühl, ganz weit weg vom Alltag, endlich frei von Verpflichtungen zu sein. Wir haben Strände herausgesucht, die nur per Boot erreichbar sind – für das perfekte Robinson-Crusoe-Gefühl!

1/8 Der Navagio-Strand auf der Insel Zakynthos (Griechenland) ist einer der schönsten Flecken rund um das Mittelmeer. Foto: Shutterstock

Christian Bauer

1 Navagio Beach (Griechenland) – Bilderbuch-perfekt

Kaum eine Broschüre über das Mittelmeer kommt ohne ein Foto dieses Strandes aus: Der Navagio-Strand auf der Insel Zakynthos ist einer der schönsten Flecke rund um das Mare Nostrum. Eingerahmt von hohen weissen Klippen liegt inmitten des puderweichen Sandes ein Schiffswrack, das im Jahr 1980 angeschwemmt wurde. Das vermittelt einen Hauch Robinson-Crusoe-Abenteuer-Feeling. Passenderweise ist der Strand wegen der steilen Felsen nur per Boot zu erreichen – idealerweise in einem Segelboot. Auf Zakynthos bieten mehrere Veranstalter die Möglichkeit, ein Segelboot mit Skipper zu mieten.

Hinweis: In der Vergangenheit war es teilweise verboten, den Strand zu besuchen. Diese Regel ist allerdings nicht in Stein gemeisselt. Vor Ort nachfragen.

Tipp: Die Blauen Grotten in der Nähe sind ebenfalls ein lohnender Bootsausflug.

2 Praia das Rodas (Spanien) – Karibik Europas

Galicien im Nordwesten Spaniens ist für sein kühles Wetter bekannt, verwandelt sich jedoch im Sommer in eine wunderbare Beachdestination, die vom Massentourismus weitgehend verschont bleibt – ein echter spanischer Geheimtipp. Dank der weissen Sandstrände und der üppigen Vegetation bezeichnen die Galicier ihre Küste auch als die «Karibik Europas». Einer jener karibischen Spots ist der Strand Praia das Rodas auf den Cíes-Inseln, die unter Naturschutz stehen. Auf Wanderwegen kann man zudem über die hügeligen Inselchen streifen und atemberaubende Ausblicke auf den Atlantik geniessen.

Tipp: Galicien ist für seine Meeresfrüchte bekannt. Am besten schmecken die «Mariscos» in unscheinbaren Restaurants in einem der Fischerdörfer, beispielsweise in Cangas de Morrazo.

3 Calanque d’En-Vau (Frankreich) – Mini-Fjorde

Östlich der Stadt Marseille befindet sich der schönste Küstenabschnitt des französischen Mittelmeers: der Nationalpark Calanques, eine raue Kalksteinküste mit steilen Klippen und tiefen Tälern, die an kleine Fjorde erinnern. Am Ende dieser Täler verstecken sich sandige Buchten, die nur zum Teil über lange Wanderungen erreichbar sind. Schöner ist es sowieso, an der Küste mit einem Boot entlangzuschippern. Einer dieser malerischen Strände ist der Calanque d’En-Vau. Startpunkt für eine Bootstour ist das herzige Städtchen Cassis, das sich übrigens auch als Basislager für Badeferien in der südlichen Provence eignet.

4 Playa del Amor (Mexiko) – ein Liebesnest

Auf den Marieta-Inseln vor der Küste von Puerto Vallarta auf der pazifischen Seite Mexikos befindet sich die Playa del Amor, der Strand der Liebe. Ein passender Name, denn in der eingestürzten Höhle, die nur vom Wasser aus zu erreichen ist, sind Liebespaare völlig ungestört. Nur per Boot zugänglich, bietet die unbewohnte Insel zudem eine tolle Kulisse für Schnorchel- und Taucherlebnisse. Bootstouren starten in der nahen Hafenstadt Puerto Vallarta, die eine schöne Altstadt besitzt. Geheimtipp!

5 Honopu Beach, Hawaii – dramatische Landschaft

Die hawaiianische Insel Kauai ist pures Drama. Über Jahrtausende haben Wind und Wetter das weiche Vulkangestein ausgewaschen und eine zerfranste Landschaft mit tief eingeschnittenen Tälern geformt. All das überzogen mit üppiger tropischer Vegetation – allein das ist schon einen Besuch wert. Und dann sind da noch die Strände, die so bezaubernd sind, dass sie regelmässig als Hollywood-Sets herhalten müssen. Beispielsweise wurden grosse Teile von Jurassic Park auf Kauai gedreht. Keine Sorge, Dinosaurier gibt es hier keine, dafür ausgewilderte Hühner, die überall herumgackern. Einer der schönsten Strände ist Honopu Beach, wo man sich auf einer unbewohnten Abenteuerinsel wähnt.

6 Pink Beach (Indonesien) – bei den Urzeitwesen

Hier leben sie noch, die Dinosaurier – wenn auch in einer Minivariante. Die grossen Komodowarane auf der gleichnamigen indonesischen Insel wirken wie Urzeitwesen. Die Reptilien sind allerdings nicht die einzige Besonderheit des Komodo-Nationalparks im Osten Indonesiens. Hier befindet sich der Pink Beach, dessen Sand bei günstigen Lichtverhältnissen rosa leuchtet. Der Strand verdankt seine einzigartige rosa Färbung winzigen roten Korallenpartikeln, die sich mit dem weissen Sand vermischen – ein Phänomen, das auch an anderen Stränden der umliegenden Inseln auftritt.

Tipp: Sehr schöne Strände, die nur mit dem Boot zu erreichen sind, finden sich auch auf der südlichen Insel Pulau Padar.

7 Cast Away Beach (Fidschi) – weit weg von allem

Hier fühlt man sich wie ein gestrandeter Schiffbrüchiger: Die unbewohnte Monuriki des Fidschi-Archipels ist das Sinnbild einer Südseeinsel (wie auch die Nachbarinseln). Weltberühmt wurde das Eiland, das gerade mal 1 Kilometer lang ist, durch den Film «Cast Away» mit Tom Hanks, der am einzigen kleinen, palmengesäumten Sandstrand gedreht wurde. Und wenn man erst einmal hier ist, möchte man so schnell nicht mehr weg.

Tipp: Die 332 Inseln des Fidschi-Archipels sind ein Paradies für Abenteurer und Ruhesuchende gleichermassen. Hier gibt es sowohl erstklassige Luxusresorts als auch einsame Insel ohne Massentourismus. Besonders schön abgelegen und ruhig sind die Yasawa-Inseln.