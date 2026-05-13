Du steigst ins Flugzeug – doch dein Ziel bleibt geheim. Mystery-Flights versprechen Abenteuer statt Planung. Während Wizz Air den Trend pusht, reagieren Schweizer Airlines zurückhaltend. Was steckt hinter dem Hype?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wizz Air bietet Mystery-Flights mit geheimem Ziel als Marketingkonzept an

Reisende erfuhren erst im Flugzeug ihr Ziel: Etwa Armenien ab London

In Italien gewannen 30 Personen mit Begleitung dreitägige Überraschungsreisen

Daniel Macher Redaktor News

Stell dir vor, du sitzt im Flugzeug – doch weder Bildschirm noch Bordpersonal verraten dir dein Ziel. Was wie ein Thriller beginnt, ist tatsächlich ein Geschäftsmodell der Billigairline Wizz Air: sogenannte Mystery-Flights.

Mit dem Konzept setzt die ungarische Airline gezielt auf Überraschung und Abenteuerlust. Unter dem Hashtag #Letsgetlost bietet Wizz Air regelmässig Flüge an, bei denen die Destination bis kurz vor der Landung geheim bleibt. So konnten etwa in Italien 30 Gewinnerinnen und Gewinner – jeweils mit Begleitperson – eine dreitägige Reise ab Rom antreten, ohne zu wissen, wohin es geht.

Lediglich Hinweise zu Klima und Kleidung

Wie ein Video auf Instagram zeigt, durfte kürzlich eine Gruppe von Leuten, darunter auch ein paar Content-Creator, von London aus ins Ungewisse starten. Am Ende des Fluges wurde dann über das Bordmikrofon das Ziel verkündet: Armenien.

Die Teilnehmer erhielten lediglich Hinweise zum Klima, um entsprechend packen zu können. Vor Ort wartete ein dichtes Programm mit Ausflügen, kulinarischen Erlebnissen und kulturellen Aktivitäten. Laut Wizz Air sollen dabei bewusst auch weniger bekannte Reiseziele ins Zentrum gerückt werden.

Edelweiss zeigt sich eher skeptisch

Während Wizz Air an ihrem Geschäftsmodell festhalten möchte, beurteilt Edelweiss den Trend skeptisch. «Mystery-Flights sind aus unserer Sicht ein aufmerksamkeitsstarkes Marketingkonzept und weniger ein langfristig tragfähiges Geschäftsmodell im klassischen Linien- und Ferienflugmarkt», sagt Sprecher Andreas Meier auf Anfrage von Blick. Viele Reisende legten weiterhin grossen Wert auf Planbarkeit.

Statt auf Überraschung setzt die Schweizer Ferienfluggesellschaft auf Verlässlichkeit: «Edelweiss setzt auf die kontinuierliche Weiterentwicklung ihres Destinationsportfolios, neue Ferienziele, saisonale Angebote sowie ein hochwertiges Reiseerlebnis an Bord.»

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Swiss setzt aufs altbewährte Reisen

Auch bei der Swiss sind Mystery-Flights derzeit kein Thema. «Bei Swiss gibt es derzeit weder ein solches Angebot, noch haben wir aktuell konkrete Pläne, ein solches einzuführen», teilt Sprecher Michael Pelzer auf Anfrage von Blick mit.

Eine inhaltliche Bewertung des Trends vermeidet die Airline bewusst. Man verzichte darauf, Angebote anderer Anbieter zu kommentieren oder über mögliche Vor- und Nachteile solcher Modelle zu spekulieren.