Ein Waldbrand in den Niederlanden gerät ausser Kontrolle. 100 Hektaren stehen in Flammen, der dichte Rauch bedroht auch die Nachbarländer. 300 Feriengäste mussten fliehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand in Oostrum, Niederlande: 100 Hektaren Wald seit Montag betroffen

300 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen, starker Wind erschwert Löscharbeiten

300 Evakuierte, Zugstrecke Nijmegen-Venray gesperrt, Ursache des Feuers unklar

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ein Grossbrand wütet in den Niederlanden. Nur wenige Kilometer hinter der deutschen Grenze bei Oostrum im Süden des Landes brennen 100 Hektaren Wald. Noch am Montag waren erst 21 Hektaren betroffen, wie «Bild» berichtet.

Rund 300 Feuerwehrleute kämpfen derzeit gegen die Flammen. Starker Wind erschwert die Löscharbeiten. Ein Sprecher einer betroffenen Provinz warnt: «Wegen der Trockenheit kann sich das Feuer in Naturschutzgebieten schnell ausbreiten.»

Rauch zieht bis nach Deutschland

Unterstützung kommt aus der Luft und von der Armee: Löschhelikopter holen Wasser aus der Maas, während am Boden Brandschneisen ins Holz geschlagen werden. Das Feuer hat direkte Folgen für benachbarte Länder, auch Deutschland. Nahe der Grenze warnen die Behörden vor dichten Rauchwolken. Anwohnerinnen und Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Für 300 Feriengäste endete der Aufenthalt auf einem nahe gelegenen Campingplatz durch den Brand abrupt. Wegen der schlechten Luft mussten sie sofort in Sicherheit gebracht werden. Auch der Zugverkehr steht still: Die Strecke zwischen Nijmegen und Venray ist komplett gesperrt.

Das Feuer brach laut Behörden in den Baumkronen aus. Die genaue Ursache ist noch unklar. Nun hoffen Einsatzkräfte und Bevölkerung dringend auf Regen.