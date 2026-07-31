Wegen eines Brandes wurde die Feuerwehr nach Cheyres im Kanton Freiburg gerufen. In der Nähe des Feuers wurden Abfälle und ein Kanister mit Benzinresten gefunden.

Angela Rosser Journalistin News

Um 14.10 Uhr rückte die Feuerwehr des Bataillons Broye und die Kantonspolizei Freiburg zu einem Waldbrand an der Route des Granges in Cheyres aus.

Das Feuer breitete sich auf rund 100 Quadratmeter aus. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und verhinderte eine weitere Ausbreitung.

Wie es in einer Medienmitteilung heisst, fanden die Einsatzkräfte im Bereich des Brandausbruchs Abfälle und einen Kanister mit Benzinrückständen. «Diese Funde deuten darauf hin, dass der Brand durch menschliches Handeln verursacht wurde», heisst es in der Medienmitteilung. Die dafür verantwortliche Person konnte aber bislang nicht ermittelt werden.

Infolge des Brandes bestand die Gefahr, dass zwei Bäume auf die Strasse stürzen könnten. Sie wurden deshalb aus Sicherheitsgründen gefällt.