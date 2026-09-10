Auch 25 Jahre nach den Terroranschlägen sind längst nicht alle von der offiziellen Version über die Hintergründe von 9/11 überzeugt. Das führt zu den abstrusesten Erklärungsversuchen.

Myrte Müller Aussenreporterin News

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 steht für die US-Regierung fest: Die Flugzeugentführer sind Selbstmordattentäter der islamistischen Terrorgruppe Al Kaida. Sogenannte Truther (Wahrheitssucher) wittern Verschwörungen. Blick stellt acht verrückte Theorien vor.

1. Der Inside-Job

Warum wussten die USA sofort, wer hinter den Attentaten steckt? Woher hatte die Regierung in so kurzer Zeit alle 19 Namen der beteiligten Terroristen? Für einige Zweifler steht fest: Die USA haben im Vorfeld von den Anschlagsplänen gewusst oder sie gar in Auftrag gegeben. Die Verschwörungstheoretiker vermuten, US-Präsident Georg W. Bush (80) habe einen Vorwand schaffen wollen, in Afghanistan und im Irak einzumarschieren, um ans Öl zu kommen. Prominentester Vertreter der Verschwörungstheorie «Inside-Job» ist der US-Historiker und Buch-Autor Garrett Graff (45). Stichhaltige Indizien für diese Theorien gibt es allerdings keine.

2. Die Twin Towers wurden gesprengt

Gleich mehrere Truther, darunter auch die Gruppe «Architects & Engineers for 9/11», glauben, die Türme des World Trade Centers (WTC) in New York seien kontrolliert gesprengt worden. Ihr Argument: Die Brände, die die Flugzeugeinschläge verursachten, seien nicht heiss genug gewesen, um solche Wolkenkratzer zum Einsturz zu bringen. Besonders stutzig macht die Zweifler der Zusammenfall eines dritten, 186 Meter hohen WTC-Turms, der von keinem Flugzeug getroffen wurde.

3. Ferngesteuerte Raketen

Es waren keine Passagierflugzeuge, die in die WTC-Türme krachten, sondern ferngesteuerte Raketen. Das meint der US-Amerikaner James H. Fetzer (85). Die Aufnahmen der einschlagenden Boeings 767 seien digital überarbeitet und verfälscht worden. In Wirklichkeit seien entweder Cruise Missiles in die Twin Towers gelenkt worden oder kleine Atombomben. Auch einen Energiewaffenbeschuss hält der Philosophieprofessor im Ruhestand für möglich. Seiner 2005 gegründeten «Scholars for 9/11 Truth & Justice» gehörten 300 Mitglieder an.

4. Israelischer Geheimdienst steckt hinter Attentaten

Ein Radiosender der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon meldete, dass an Bord der vier entführten Maschinen keine Juden gewesen seien. Die Schlussfolgerung: Israels Geheimdienst Mossad habe die Anschläge verübt, um böses Blut zwischen den USA und der muslimischen Welt zu schaffen. Zudem seien Juden gewarnt worden, an jenem 11. September 2001 das World Trade Center nicht zu betreten, so die antisemitische Verschwörungstheorie. Doch allein diese Falschbehauptung wurde schon mehrfach widerlegt. Tatsächlich starben mindestens 270 Juden bei den Anschlägen in New York.

5. Der grosse Immobilien-Deal

Im Juli 2001 unterzeichnete der New Yorker Immobilienunternehmer Larry Silverstein (95) mit der Hafenbehörde einen auf 99 Jahre befristeten Pachtvertrag für die beiden Zwillingstürme. Das dritte Gebäude des World Trade Center gehörte ihm schon. Gut sechs Wochen später schlugen zwei Passagiermaschinen in die Twin Towers ein, liessen sie in sich zusammensinken. Auch das dritte Hochhaus kollabierte. Silverstein wurde mit 4,68 Milliarden US-Dollar entschädigt. Ein zu gutes Geschäft, meinen Verschwörungstheoretiker, und vermuten, der Geschäftsmann habe die Anschläge inszeniert.

6. Ausserirdische lenkten Maschinen in die «Twins»

Die wohl abstruseste Theorie führt ins Weltall. So glauben einige Truther, dass Ausserirdische in den Twin Towers landeten, von dort Menschen entführten, um an ihnen Experimente durchzuführen. Um die Spuren zu verwischen, seien die Wolkenkratzer dann von den Aliens gesprengt worden. Dass die Sprachaufzeichnungen in den Blackboxen der entführten Flugzeuge nie veröffentlicht wurden, liege daran, dass die Rekorder ausserirdische Laute aufgenommen hätten, so die Theorie.

7. Anschläge gut für Börsenspekulation

Es gibt auch die Idee der internationalen Finanzverschwörung. So beobachteten einige Truther zum Beispiel, dass am Aktienmarkt kurz vor den Terroranschlägen Anteile grosser US-Fluglinien verkauft wurden. Sie glauben, eine geheime Geld-Elite habe die Anschläge durchgeführt, um aus gezielten Spekulationen Profit zu schlagen. Tatsächlich ergab eine offizielle Untersuchung, dass Anfang September 2001 überdurchschnittlich viele Verkaufsoptionen der betroffenen Airlines gehandelt wurden.

8. Die No-Plane-Theorie

Alles Lüge, von vorn bis hinten. Die Attentate auf die Twins hat es nie gegeben. Auch die No-Plane-Theorie schwirrt vor allem durchs Internet. In Blogs und auf Social Media wird behauptet, die im Fernsehen live gezeigten Bilder der Einschläge in die Zwillingstürme seien nichts weiter als gekonnte Computeranimationen oder holographisch projektiert.