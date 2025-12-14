Darum gehts
- Panik am Bondi Beach: Schüsse, Polizei warnt vor dem Gebiet
- Polizei mit Helikoptern und Booten im Einsatz am berühmten Strand
- Vier Verletzte ins Spital gebracht, mehrere Personen medizinisch behandelt
Panik am Bondi Beach in Sydney, Australien. Mehrere Anwohner und Augenzeugen berichten von einer Schiesserei am berühmten Strand. Die Polizei bestätigt gegenüber der «Daily Mail», dass Schüsse gefallen sind. Laut dem lokalen Sender «7 News» sollen bei dem Angriff mindestens drei Personen gestorben sein.
Auf X fordert die Polizei dazu auf, den Strand zu verlassen und das Gebiet zu meiden. Einem weiteren Post zufolge haben die Beamten zwei Personen verhaftet. Der Einsatz laufe aber noch weiter.
Laut der «Daily Mail» habe am Strand ein grösseres Festival zum jüdischen Feiertag Chanukka stattgefunden. Ob dieses Fest das Ziel der Angreifer war, ist nicht bekannt.
Mehrere verletzte Personen
Laut ABC News werden aktuell mehrere Personen am Bondi Beach medizinisch behandelt. Vier Verletzte hätten in den Spital gebracht werden müssen. Die Polizei sei ausserdem mit Helikoptern und Booten im Einsatz. Fotos, die dem Sender vorliegen, zeigen eine Schrotflinte am Tatort.
«Die Szenen in Bondi sind schockierend und erschütternd», sagt der australische Premierminister Anthony Albanese (62) in einem Statement. «Ich fordere alle Personen in der Umgebung dringend auf, den Anweisungen der Polizei von New South Wales Folge zu leisten», heisst es weiter.
+++Update folgt+++