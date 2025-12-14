Tragödie an einer US-Eliteuniversität: Ein bewaffneter Angreifer tötet zwei Personen und verletzt acht weitere. Die Hintergründe sind noch unklar. Der unbekannte Täter floh zu Fuss und konnte noch nicht gefasst werden.

Darum gehts Schütze tötet zwei Menschen an US-Eliteuni, acht weitere verletzt

Amoklauf an Brown University, Täter auf der Flucht

Elite-Ivy-League-Uni mit rund 10'000 Studierenden betroffen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Ein Schütze hat an einer US-Eliteuni zwei Menschen getötet und acht weitere verletzt – sechs davon befinden sich in kritischem Zustand. Der noch unbekannte, angeblich in Schwarz gekleidete Attentäter befindet sich auf der flucht.

Der Amoklauf ereignete sich frühen Samstagabend Ortszeit an der Brown University in Providence, Rhode Island. Der Schütze suchte das Gebäude mit den Ingenieur- und Physiklabors auf, mitten in der Prüfungszeit. Er eröffnete das Feuer und floh dann zu Fuss. Eine Grossfahndung läuft.

Erste Meldungen, wonach der Gejagte gefasst worden sei, dementierte die Polizei. Auch US-Präsident Donald Trump (79) hatte zunächst irrtümlich die Verhaftung des Gesuchten gemeldet.

Brown University ist eine Elite-Ivy-League-Uni mit rund 10'000 Studierenden. Hintergründe und Motive des Täters sind unklar.