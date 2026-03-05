Chinesische Wenwan-Walnüsse werden auf Tiktok poliert, um sie in wertvolle Sammlerstücke zu verwandeln. Der Trend, inspiriert von jahrhundertealter Tradition, begeistert Millionen und lässt die Preise dieser Nüsse in die Höhe schiessen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neuer Tiktok-Trend verwandeln Walnüsse durch Polieren zu jadeähnlichen Kunstobjekten

Chinesische Wenwan-Walnüsse kosten bis 100 Dollar pro Paar

Seltene Sammlerstücke über Millionen Yuan wert

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Walnüsse sind überall zu finden: in Gebäck, im Müesli, aber auf Tiktok werden sie in Schale geworfen. Mit dem neuesten Trend «walnut polishing» werden Walnüsse in Jade, einen besonders in China bekannten Stein, verwandelt. Doch von heute auf morgen geschieht dies nicht, denn der Prozess dauert mehrere Jahre.

Eine, die sich der Aufgabe widmet, ist die Tiktokerin «thatisosydney». Seit Tag eins dokumentiert sie auf ihrem Kanal, wie sie zwei Nüsse in einer Hand hin und her schwenkt. Dabei hält sie ihren Prozess in Zeitspannen fest und berichtet täglich vom Fortschritt. Ziel ist, mit der Bewegung die raue Schale abzuschleifen und zu polieren, bis sie eine glatte rötlich-braune Farbe erreicht.

Der Trend, der für Verwirrung sorgt

In der Kommentarspalte unter den Videos herrscht Verwirrung. Die Tiktokerin zeigt deshalb in ihrem Video, dass es sich nicht um reguläre Walnüsse handelt: «Das sind chinesische Lion-head-wenwan-Walnüsse, diese kann man nicht essen.» Der Preis für die beiden Nüsse hat es in sich: 100 Dollar kostet das edle Paar.

Der Weg zum Ziel ist laut Sydney das Herumspielen mit den Walnüssen, das Halten in den Händen oder das Abreiben mit verschiedenen Bürsten. Damit die Nüsse ihren Glanz erhalten, könne ein Handschuh verwendet werden. Mit der Zeit nehmen die Walnüsse die natürlichen Öle der Hände auf, wodurch sie durchscheinend, glänzend und rötlich gefärbt erscheinen.

So durchläuft die Walnuss mehrere Zyklen, bevor sie sich in eine kostbare Jade-Walnuss verwandelt. Im Vergleich zu gewöhnlichen Walnüssen sind die Spielwalnüsse gemäss dem Online-Portal «garland magazine» grösser, glatter und weisen kunstvollere Muster auf ihrer Oberfläche auf.

Der Tiktokerin gefällt, dass sie an Wert gewinnen, je länger sie mit ihnen spiele. Die Wenwan-Walnuss gehört heutzutage zu den beliebtesten Sammlerobjekten in China und wird auch als gute Investition betrachtet. Einige seltene Objekte sind laut dem Onlinemagazin mehrere Millionen Yuan wert und über 100 Jahre alt. Manche raren Stücke würden gemäss Onlineportal aus der Qing-Dynastie stammen.

Alte Tradition mit Fingerspitzengefühl

Ganz neu ist der Nuss-Trend nicht. Er führt zurück auf die chinesische Kultur und hat seinen Ursprung bereits in der Ming-Dynastie, wo sie Hofmusikern halfen, ihre Fingerfertigkeit zu trainieren. Durch die Abnutzung über die Jahre erreichten sie kastanienrote Muster und einen glänzenden Schimmer, der an Jade oder Porzellan erinnert und bei der breiten Bevölkerung beliebt wurde.

Mit Blick auf die heutige Zeit gefällt der Tiktokerin, dass man gewisse Dinge über Walnüsse wissen müsse, damit sie erhalten bleiben. So vertragen die Nüsse beispielsweise keine extreme Hitze und Kälte oder Wasser. «Man muss die Nüsse kennen, beherrschen und gut pflegen, damit sie sich gut entwickeln und gedeihen können», erklärt Sydney.