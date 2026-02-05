Ein harmlos wirkender Tiktok-Trend wird für einen Neunjährigen aus Chicago zum Albtraum. Sein Spielzeug explodiert in der Mikrowelle und hinterlässt schwere Verbrennungen. Immer mehr Kinder verletzen sich durch gefährliche Trends.

Darum gehts Ein Tiktok-Trick brachte Caleb (9) in Chicago in Lebensgefahr

Glühend heisse Masse verursachte Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht

Bereits vier Kinder in Chicago wegen Tiktok-Trends hospitalisiert

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Es sollte ein harmloser Trick sein, doch für Caleb (9) aus Chicago endete er in einem Alptraum. Der Junge wollte seinen Spielzeugwürfel «NeeDoh Nice Cube» weich machen – und legte ihn kurz in die Mikrowelle. Ein Freund hatte ihm erzählt, dass er ihn nur kurz erhitzen müsse, gelernt habe er das auf Tiktok. Doch der Würfel enthält eine gelartige Substanz, die sich bei Hitze explosionsartig ausdehnt.

Als Caleb die Mikrowelle öffnet, schiesst ihm die glühend heisse Masse ins Gesicht. Seine Mutter hört nur noch die verzweifelten Schreie: «Es brennt, es brennt!». Im Loyola University Medical Center’s Burn Center in Maywood stellten die Ärzte Verbrennungen zweiten Grades an Calebs Gesicht und Händen fest. Eine Hauttransplantation konnte knapp vermieden werden. «Die rechte Seite seines Gesichts war wie am Wegschmelzen», berichtet die Mutter der «New York Post» erschüttert.

Der Hersteller hat inzwischen Warnhinweise auf dem Spielzeug angebracht. Laut dem Spital ist Caleb bereits der vierte Junge aus Chicago, der wegen dieses Tiktok-Trends behandelt werden musste. Im vergangenen Jahr landete sogar ein siebenjähriges Mädchen nach derselben Challenge im künstlichen Koma.

Gefährliche Trends nehmen kein Ende

Tiktok- und Social-Media-Challenges werden für Kinder immer riskanter. Bei der Blackout-Challenge würgen sich Kinder bis zur Ohnmacht. Die Skullbreaker-Challenge, die es fast seit Beginn der App gibt, kann durch gezielte Stürze zu Kopfverletzungen, Lähmungen oder sogar zum Tod führen.

1:05 Gefährlicher Tiktok-Trend: Eltern warnen nach Tod von Tochter vor «Dusting»

Andere Challenges wie die One-Chip-, Nutmeg-, Dragon-Breath- oder die Fire-Challenge verursachen extreme Schmerzen, innere Verbrennungen oder Herzstillstand.

Besonders perfide sind die Blue-Whale- und die Benadryl-Challenge, bei denen Suizid oder Überdosierung die Folge sein können.