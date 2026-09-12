In Grächen VS gehts wieder bergauf. Der Berner Grossrat und Alt-Nationalrat Thomas Fuchs investiert einen zweistelligen Millionenbetrag im Walliser Bergdorf. Und hat noch nicht genug.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grächen VS bleibt dank Millionenhilfe des Bundes und Kantons erhalten

SVP-Politiker Thomas Fuchs investiert zweistelligen Millionenbetrag in Tourismusprojekte

40 bis 50 neue Betten im Bellevue – Fuchs Lodge ab Winter 2026

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Lange kämpfte Grächen VS ums Überleben. Die Bergbahnen-Betreiberin Touristische Unternehmung Grächen (TUG) war finanziell stark angeschlagen. Dank Zugeständnissen des Kantons und Bundes bleibt das Skigebiet aber auf der touristischen Landkarte der Schweiz erhalten. Zuvor hatten Gemeinde, Einheimische, Firmen und Stammgäste bereits 6,7 Millionen Franken durch neue Aktien beigesteuert. Die Solidarität war gross. Jetzt ist der Weg frei für neue, positivere Kapitel im charmanten Walliser Bergdorf.

Eines davon schreibt Thomas Fuchs (60). Der alt Nationalrat und Parteipräsident der SVP Stadt Bern investiert gleich in mehrere Projekte in Grächen, wie der «Walliser Bote» berichtet. Im Zentrum steht das Bellevue, ein Gebäude im Heimine-Quartier. Immobilienunternehmer Fuchs kauft mehrere Einheiten von Nicolas David Karouni und seiner RNR Invest Capital AG, der das ehemalige Hotel gehört. Zudem schnappt er sich 120 Parkplätze im Parkhaus Autosilo beim Dorfplatz. Abgesehen von einzelnen Plätzen gehört ihm damit das komplette Parkhaus.

«Die Leute freuen sich»

Im Gespräch mit Blick erklärt der SVP-Mann seine Beweggründe. Er sieht grosses Potenzial im Walliser Bergdorf. «Die Bahnen sind saniert, die Schulden abgeschrieben. Vor allem aber ist Grächen preislich sehr interessant», meint er. «Viele andere Destinationen sind mittlerweile schlicht zu teuer. Das Angebot in Grächen ist für Familien dagegen ideal.» Dazu wollte Fuchs an einem kleineren Ort investieren, wo einen die Menschen noch kennen. «Ich habe bereits viele Nachrichten erhalten. Die Leute freuen sich sehr.»

Die Pläne sind bereits fortgeschritten. Die Wohneinheiten im zukünftigen «Bellevue – Fuchs Lodge» kommen als bewirtschaftete Zweitwohnungen auf den Markt. «Es soll warme Betten geben, die nicht nur über die Festtage gefüllt sind», erklärt der Vollblutpolitiker. «Es ist nämlich auch neben dem Winter sehr schön in Grächen.» Die Wohnungen werden aktuell noch umgebaut. Bereits im Winter sollen die 40 bis 50 Betten aber bezugsbereit sein.

Zweistelliger Millionenbetrag

Insgesamt belaufen sich die Investitionen auf einen «zweistelligen Millionenbetrag», wie Fuchs gegenüber Blick verrät. Und ein weiteres Projekt steht bereits an. Denn der alt Nationalrat ist drauf und dran, das Gelände des alten Schwimmbads direkt vor seinen neuen Wohnungen aufzuräumen. Mehrere Jahre passierte am Lost Place nichts. Einheimische sprachen von einem «Schandfleck». Fuchs will die Liegenschaft, ebenfalls im Besitz der RNR Invest Capital, übernehmen, zurückbauen und für noch mehr warme Betten in Grächen sorgen.

Damit aber noch nicht genug. Der im Berner Grossen Rat sitzende Fuchs hält die Augen weiter offen – und sorgt vielleicht bald schon für die nächsten guten Nachrichten aus Grächen.