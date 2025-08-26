DE
FR
Abonnieren

Wird Ermotti unser Zoll-Held?
UBS soll Keller-Sutter in den USA bei neuem Deal helfen

Der Bundesrat setzt beim Zollstreit mit Donald Trump auf die Kontakte der hiesigen Wirtschaftsbosse. Jetzt sollen auch die UBS-Chefs Sergio Ermotti und Colm Kelleher mithelfen. Ihnen winkt ein besserer Draht zu Karin Keller-Sutter.
Publiziert: 09:28 Uhr
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
UBS-Chef Sergio Ermotti soll mithelfen, dass die Schweiz einen besser Zoll-Deal mit Donald Trump bekommt.
Foto: MICHAEL BUHOLZER

Darum gehts

  • UBS-Chefs sollen im Zollstreit mit den USA vermitteln
  • Ermotti und Kelleher haben langjährige Erfahrung an der Wall Street
  • UBS hofft, Beziehung zu Bundespräsidentin Keller-Sutter zu verbessern
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Michael HotzRedaktor Wirtschaft

Gehören die UBS-Kapitäne Sergio Ermotti (65) und Colm Kelleher (68) jetzt auch zur «Mar-a-Lago Crew»? Das ist der interne Übername der Bundesverwaltung für die Wirtschaftsvertreter, die für die Schweiz bei der US-Administration von Donald Trump (79) einen besseren Zoll-Deal erwirken sollen. Laut einem Bericht von CH Media haben das Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin (65) und Wirtschaftsführer die Schweizer Grossbank angefragt, ob sie im Zollstreit mit Trump helfen könne. Über eine mögliche Vermittlungsrolle der UBS bei den Amerikanern hatte zuvor schon das Finanzportal Finews berichtet. 

Der Hintergrund: UBS-CEO Ermotti und Verwaltungsratspräsident Kelleher sind in den USA gut vernetzt. Denn beide haben an der Wall Street gewirkt. Ermotti arbeitete ab 1996 für fast zehn Jahre bei der US-Bank Merrill Lynch in New York. Und Kelleher war vor seinem Wechsel zur UBS sogar 30 Jahre lang bei der amerikanischen Grossbank Morgan Stanley aktiv. 

Angekratztes Verhältnis zu Keller-Sutter aufpolieren

Was die Vermittlungsrolle für die UBS besonders attraktiv macht: Die Grossbank könnte dadurch ihr Verhältnis zu Karin Keller-Sutter (61) verbessern. Die Bundespräsidentin hatte den Zoll-Deal mit den USA zur Chefinnensache erklärt – und scheiterte. Gleichzeitig war Keller-Sutter als Finanzministerin federführend bei den neuen Eigenkapitalregeln gegen die UBS, die Ermotti mehrfach als «grossen Wettbewerbsnachteil» bezeichnet hat.

Mehr zur UBS
UBS verdoppelt ihren Quartalsgewinn
2,4 Milliarden Dollar
UBS verdoppelt ihren Quartalsgewinn
Wie du dich vor den Klumpenrisiken wie Nestlé oder UBS schützen kannst
Neue Welt für Kleinanleger
Wie du dich vor Klumpenrisiken wie Nestlé oder UBS schützt
Der Zorn der UBS wird wachsen
Der Zorn der UBS wird wachsen
Statt 3 jetzt 50 Milliarden für die CS-Übernahme?
Neue Details zum Grosseinsatz beim UBS-Gebäude
Mit Video
Angebliche Geiselnahme
Neue Details zum Grosseinsatz beim UBS-Gebäude
Uefa und UBS lassen ukrainische Vereine auf Gelder warten
Russland wird weiter bezahlt
Uefa und UBS lassen ukrainische Vereine auf Gelder warten
Schweizer CEOs kassieren immer höhere Löhne
Nicht Ermotti oder Narasimhan
Dieser Schweizer CEO kassiert am meisten

Wegen des Streits soll das Verhältnis der beiden angekratzt sein. Dieses könnte sich wieder verbessern, wenn die UBS-Bosse in der Zoll-Sache nun mithelfen. Blick hat die UBS für eine Stellungnahme angefragt, diese ist noch ausstehend.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen