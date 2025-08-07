DE
FR
Abonnieren
Hier sind die Polizisten vor der UBS im Einsatz
0:10
Place Saint-François evakuiert:Hier sind die Polizisten vor der UBS im Einsatz

Junger Mann eskortiert
Schwer bewaffnete Polizisten umstellen UBS-Gebäude in Lausanne

Am Donnerstagnachmittag ist ein Grossaufgebot der Polizei bei einem Bankgebäude aufgetaucht. Rund 30 schwer bewaffnete Beamte haben die UBS-Filiale umstellt.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Teilen
Anhören
1/5
Schwer bewaffnete Einsatzkräfte näherten sich dem Eingang.
Foto: DR

Darum gehts

  • Polizei umstellt UBS-Gebäude in Lausanne, Place Saint-François evakuiert
  • Zeugen berichten von zwei Männern, die von Polizei eskortiert wurden
  • Einsatzkräfte mit Sturmgewehren sichern das Gebiet um das Bankgebäude
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Léo Michoud
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Léo Michoud und Marian Nadler

Ein grosses Polizeiaufgebot hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr ein UBS-Gebäude in Lausanne umstellt. Mit Sturmgewehren bewaffnete Einsatzkräfte sicherten die Umgebung. Der Place Saint-François wurde evakuiert. Alexia Hagenlocher, Mediensprecherin der Lausanner Polizei, bestätigte den Grosseinsatz bei der UBS.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Ein Augenzeuge vor Ort berichtet, dass ein Mann in einem weissen Hemd von der Polizei an die Seite des Gebäudes gebracht wurde. Ein weiterer Augenzeuge beobachtete, wie ein junger Mann in einem weissen T-Shirt und einer schwarzen Hose von zwei Polizisten aus dem abgesperrten Bereich eskortiert wurde. Der junge Mann und die beiden Polizisten stiegen in ein Auto, das mit heulendem Martinshorn davonfuhr.

Einsatz gegen 15.20 Uhr beendet

Polizisten vor Ort forderten Passanten auf, das Gebiet zu verlassen. Das umstellte Bankgebäude wird aktuell umgebaut. Laut einem Arbeiter auf der Baustelle gibt es keine Aufforderung, das Gebäude zu verlassen.

Mehr Polizeieinsätze
Auto fällt bei Horgen ZH von der Fähre ins Wasser
Mit Video
Lenker konnte sich befreien
Auto fällt bei Horgen ZH von der Fähre ins Wasser
Einbrecher drohte bei Verhaftung mit Explosion
Mit Video
Grosseinsatz in Pfungen ZH
Einbrecher drohte bei Verhaftung mit Explosion
Polizei schiesst bei Einsatz wegen häuslicher Gewalt
Mit Video
Verletzte in Hettlingen ZH
Polizei schiesst bei Einsatz wegen häuslicher Gewalt
Neue Infos zum Macheten-Streit in Döttingen AG
Mit Video
Leserreporter
Kroate (29) festgenommen
Neue Infos zum Macheten-Streit in Döttingen AG

Gegen 15.20 Uhr schien der Einsatz bereits beendet zu sein. Der Place Saint-François wurde wieder für Fussgänger geöffnet. Die Polizisten vor Ort legten Helme und schusssichere Westen ab. Bankangestellte begaben sich wieder in das Gebäude. Die Absperrungen der Polizei wurden wieder entfernt.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden