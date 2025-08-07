Am Donnerstagnachmittag ist ein Grossaufgebot der Polizei bei einem Bankgebäude aufgetaucht. Rund 30 schwer bewaffnete Beamte haben die UBS-Filiale umstellt.

Darum gehts Polizei umstellt UBS-Gebäude in Lausanne, Place Saint-François evakuiert

Zeugen berichten von zwei Männern, die von Polizei eskortiert wurden

Ein grosses Polizeiaufgebot hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr ein UBS-Gebäude in Lausanne umstellt. Mit Sturmgewehren bewaffnete Einsatzkräfte sicherten die Umgebung. Der Place Saint-François wurde evakuiert. Alexia Hagenlocher, Mediensprecherin der Lausanner Polizei, bestätigte den Grosseinsatz bei der UBS.

Ein Augenzeuge vor Ort berichtet, dass ein Mann in einem weissen Hemd von der Polizei an die Seite des Gebäudes gebracht wurde. Ein weiterer Augenzeuge beobachtete, wie ein junger Mann in einem weissen T-Shirt und einer schwarzen Hose von zwei Polizisten aus dem abgesperrten Bereich eskortiert wurde. Der junge Mann und die beiden Polizisten stiegen in ein Auto, das mit heulendem Martinshorn davonfuhr.

Einsatz gegen 15.20 Uhr beendet

Polizisten vor Ort forderten Passanten auf, das Gebiet zu verlassen. Das umstellte Bankgebäude wird aktuell umgebaut. Laut einem Arbeiter auf der Baustelle gibt es keine Aufforderung, das Gebäude zu verlassen.

Gegen 15.20 Uhr schien der Einsatz bereits beendet zu sein. Der Place Saint-François wurde wieder für Fussgänger geöffnet. Die Polizisten vor Ort legten Helme und schusssichere Westen ab. Bankangestellte begaben sich wieder in das Gebäude. Die Absperrungen der Polizei wurden wieder entfernt.