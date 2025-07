Ein Video zeigt, wie ein Streit am Donnerstagabend in Döttingen eskalierte. Die Kantonspolizei Aargau musste ausrücken.

1/2 Gefährlicher Messer-Streit am Donnerstagabend in Döttingen. Foto: Leserreporter

Darum gehts Mann mit Macheten-ähnlichen Klingen greift anderen Mann am Bahnhof an

Polizei intervenierte schnell und brachte den Angreifer zu Boden

Einsatz wegen Streitigkeit, Details und Hintergründe bleiben unklar

Was ein Leserreporter am Donnerstagabend in Döttingen AG beim Bahnhof beobachtete, jagt ihm auch am Freitag noch einen Schauer über den Rücken. «Ich war gerade mit Kollegen am Bahnhof, als plötzlich ein Mann im roten T-Shirt auf einen anderen Mann losging. Der Angreifer schwang zwei Klingen, die aussahen wie riesige Macheten», sagt er zu Blick.

Vorher sei ein Streit zwischen den Kontrahenten ausgebrochen. Glücklicherweise rückte die Polizei schnell an und stoppte den Messer-Mann im roten T-Shirt, indem sie ihn zu Boden brachte. «Der andere Mann setzte sich an die Bahngleise und beobachtete das Ganze von weitem.»

Hintergründe sind unklar

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Anfrage von Blick den Einsatz. Beamte rückten aufgrund einer Streitigkeit aus. Ob es sich bei der Waffe um ein langes Messer oder Machete handelte, ist unklar. Die Polizei verweist auf einen «gefährlichen Gegenstand», der benutzt wurde.

Die Beamten mussten intervenieren. Weitere Details kann die Polizei nicht preisgeben. Auch die Hintergründe zu dem Streit sind unklar.