In Pfungen im Kanton Zürich läuft am Samstagmorgen ein Grosseinsatz der Kantonspolizei Zürich. Auch die Sondereinheit Diamant ist auf Platz.

Polizeieinsatz in Pfungen ZH

1/4 Die Kantonspolizei Zürich ist mit einem Grossaufgebot in Pfungen. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Am Samstagmorgen läuft im zürcherischen Pfungen ein Grosseinsatz der Zürcher Kantonspolizei. Wie «20 Minuten» schreibt, findet der Einsatz in der Nähe des Bahnhofs statt. «Es ist alles abgesperrt», berichtet eine Leserin der Zeitung. Die Einsatzkräfte seien bei einem Gebäude im Einsatz, in dem sich auch ein Waffengeschäft befindet, schreibt das Newsportal weiter. Erst Ende Mai wurden dort bei einem Einbruch rund 50 Faustfeuerwaffen entwendet.

Wie die Polizei erklärt, fand dort erneut ein Einbruchsversuch statt und zwei Personen wurden, gemäss Ralph Hirt von der Kantonspolizei Zürich, verhaftet. Gegen 9 Uhr informierte die Polizei, dass man den Einsatz wieder «langsam herunterfahre» und man sich im Dorf wieder frei bewegen könne. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

