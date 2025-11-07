DE
FR
Abonnieren

«Wir kämpfen nicht, wir sind schwach»
Nick Hayek kritisiert Trump-Besuch von Schweizer Chefs scharf

Hochrangige Schweizer Wirtschaftsvertretern haben sich mit Donald Trump getroffen. Und mit ihm im Oval Office über die Zölle gesprochen. Nicht dabei war Nick Hayek. Der Swatch-CEO findet keinen Gefallen am Auftritt der Schweizer Delegation.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Ringen um Zölle: Donald Trump und die sechs Schweizer im Oval Office.
Foto: Zvg

Darum gehts

  • Schweizer Unternehmer trafen Trump – Hayek kritisiert den Auftritt scharf
  • Hayek fordert die Schweiz auf, ihre Stärken in Verhandlungen zu nutzen
  • Die Schweiz ist die siebtgrösste Investorin in den USA und liegt bei F&E auf Platz eins
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Die Chefs von sechs namhaften Schweizer Unternehmen haben kürzlich US-Präsident Donald Trump (79) getroffen. Im Weissen Haus haben die Wirtschaftsführer neuen Schwung in die Verhandlungen über die Zölle von 39 Prozent gebracht – in eigener Initiative. Darunter auch zwei wichtige Vertreter der Uhrenindustrie – Rolex-Chef Jean-Frédéric Dufour (57) und Johann Rupert (75), Präsident des Luxusgüterkonzerns Richemont. 

Das Treffen passt Nick Hayek (71) gar nicht. Der Swatch-CEO war der erste Schweizer Konzernboss, der nach dem 39-Prozent-Zollhammer am 1. August aus der Schockstarre erwachte und zum Gegenangriff blies – mit einer klaren Forderung, die er im Blick kundtat. «Die Schweiz soll eine Exportsteuer auf Goldbarren von 39 Prozent für die USA erlassen. So wie das Trump bei Chipfirmen wie Nvidia macht.» Jetzt kritisiert er den Auftritt der Schweizer Delegation im Oval Office gegenüber dem «Tages-Anzeiger» scharf.

«Das ist eine Position der Schwäche»

Im Interview mit der Zeitung spricht Hayek von «einer Position der Schwäche». Was er damit meint: «Die Wirtschaftsführer sind im Wortsinn ‹hofieren› gegangen. Sie haben sich aufreihen lassen. Sie haben sich fotografieren lassen. In dieser Situation gibt es doch eine klare Hierarchie.» Und von der Schweizer Regierung sei niemand dabei gewesen. Ihm gehe es in erster Linie um die Schweiz. «Sind wir Wilhelm Tell, oder sind wir ein Vasall? Wir senden im Moment ein Signal in die Welt hinaus: Wir kämpfen nicht, wir sind schwach», enerviert sich Hayek.

Mehr zum Thema Trump
Sogar Trumps eigene Richter kritisieren seine Strafzölle
Anhörung im Supreme Court
Sogar Trumps eigene Richter kritisieren US-Strafzölle
Hier verhandeln die Schweizer Bosse mit Trump
Mit Video
Bild aus dem Oval Office
Hier verhandeln die Schweizer Bosse mit Trump
Vier Chefs waren bei Trump – vier Gründe, warum wir jetzt hoffen dürfen
Analyse
Geheimtreffen mit Trump
Holen diese vier für die Schweiz die Kohlen aus dem Feuer?
Trump lobt neue Handelsgespräche mit der Schweiz
Bund nicht dabei
Trump lobt neue Verhandlungen mit der Schweiz

Die Schweiz müsse sich in den Verhandlungen mehr auf ihre Stärken fokussieren. «Die Schweiz ist der siebtwichtigste Investor in den USA, bei Forschung und Entwicklung sind wir anscheinend sogar auf Platz eins», so der Swatch-CEO im «Tages-Anzeiger»-Interview. Das sei doch eine Stärke, die man einsetzen könne. «Oder schauen Sie den F-35-Kauf an, bei dem der Preis so stark gestiegen ist. Warum sagt man nicht einfach: ‹Stopp, den kaufen wir nicht›?», fragt Hayek rhetorisch.

Für ihn sei die Schweiz eines der stärksten Länder der Welt. Diese Position solle man ausspielen, so Hayek. «Wir sollten unsere Kultur verteidigen und für unsere Ansichten kämpfen. Heute schaut uns die ganze Welt zu – und sieht: Die haben Angst.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen