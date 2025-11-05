Jetzt ist klar, wer am Dienstag mit Donald Trump im Oval über einen Zolldeal für die Schweiz verhandelt hat. Es sind sechs hochkarätige und schwerreiche Wirtschaftsführer

Ringen um Zölle: Donald Trump und die sechs Schweizer im Oval Office Foto: zvg

Nun ist es offiziell, am Abend verschickte die Partners Group eine Pressemitteilung und ein Foto, mit den Informationen, welche Schweizer Wirtschaftsführer sich am Dienstag mit US-Präsident Donald Trump (79) im Oval Office getroffen und in den Worten des US-Präsidenten einen guten Job gemacht haben.

Der Zweck aus Schweizer Sicht: Nach dem Zollschock von 39 Prozent sollen Unternehmer dem Unternehmer Donald Trump direkt erklären, welche Folgen seine Zölle auf das Land haben. Das Treffen wird als Erfolg gewertet - und Hoffnungsschimmer für die Schweiz im Zollstreit.

Zur Delegation an Schweizer Wirtschaftsführern gehörten:

Diego Aponte (48) Group President der Reederei MSC. Unter anderem zusammen mit seiner Schwester Alexa (51) ist er für das operative Geschäft der globalen Reederei mit Sitz in Genf zuständig. «MSC inspiriert zu Leidenschaft, Engagement und Unternehmergeist, wohin man auch schaut», lässt sich Aponte auf der MSC-Homepage zitieren. Mit Leidenschaft vertritt er auch die Belange der Schweiz gegenüber den USA, wie das Bild aus dem Oval Office zeigt.

«Es handelt sich hier um eine private Initiative», sagte das Departement von Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65) zu Blick. Der Bundesrat war aber über das Treffen informiert und hat bei der Vorbereitung mitgeholfen. Verhandlungskompetenz hatte die Gruppe keine. Den privaten Charakter des Treffens unterstreichen auch die sechs Geschäftsleute. Sie betonen, dass sie nicht im Namen der Schweiz Verhandlungen geführt hätten. Sie stünden auch weiterhin zur Unterstützung der Schweiz zur Verfügung.

Die Motivation: Nicht zuletzt das Eigeninteresse. Denn die Firmen leiden unter den Zöllen.