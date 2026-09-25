Trotz spätsommerlicher Temperaturen eröffnet am Samstag der Pända-Park auf dem Schilthorn die Wintersaison. Dank Snowfarming stehen 160'000 Kubikmeter Schnee bereit. Tickets für das erste Wochenende sind bereits ausverkauft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schilthorn startet am 26. September Wintersaison trotz 25 Grad im Flachland

160'000 Kubikmeter Schnee aus Snowfarming sichern Betrieb im Pända-Park

Tageskarte kostet 55 Franken, erstes Wochenende komplett ausgebucht

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

In den kommenden Tagen klettern die Temperaturen im Flachland nochmals auf über 25 Grad. Auch auf dem Schilthorn, 2970 Meter über Meer, sind wir von Niederschlägen – geschweige denn Schneefall – weit entfernt. Und trotzdem startet am Samstag die Wintersaison im Berner Skigebiet.

Der Pända-Park öffnet nämlich bereits seine Piste, wie die «Berner Zeitung» zuerst berichtete. In den letzten Tagen haben Mitarbeitende die Freestyle-Anlage aufgebaut sowie zwei Bananen-Schlepplifte installiert. Und der Schnee? Dieser liegt dank Snowfarming bereits seit letztem Winter bereit. Immer mehr Wintersportorte lagern an geeigneten Orten grosse Haufen an Schnee über den Sommer – gut eingepackt unter einer Isolierschicht. Auch am Schilthorn hat man bereits mehrjährige Erfahrung. 160'000 Kubikmeter Schnee, also 23 Dreifachsporthallen, standen dieses Jahr trotz Hitzesommer zur Verfügung.

Tageskarten begehrt

Im Pända-Park kann nun bis zum 25. Oktober ordentlich gesprungen und geslidet werden. Für die weitere Präparation wird die Anlage dann eine Woche geschlossen.

Der Park ist grundsätzlich für alle Interessierten offen. Von Montag bis Freitag ist die Anlage für Kadertrainings vorgesehen. Und sowieso: Die Plätze sind limitiert. Jeder Skifan muss sich für eine «Pända-Session» anmelden. Die Vorfreude scheint gross. Fürs erste Wochenende sind bereits keine Tickets mehr erhältlich. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 55 Franken. Jugendliche von 16 bis 19 Jahren zahlen 32, Kinder noch 27 Franken.

Bis die Wintersportler auf den Ski oder dem Snowboard stehen, fahren sie mit der Gondelbahn von Stechelberg BE nach Birg. Von da aus braucht es einen zehnminütigen Fussmarsch zum Park. Ein Shuttle für Taschen und Ski ist vorhanden. Die sind von 9.30 bis 15.00 Uhr im Betrieb.

Wann startet die reguläre Saison?

Es ist definitiv ein früher Start in die Wintersaison im Berner Oberland. Man bedenke, dass in diesem Sommer sogar die Walliser Gletscher-Skigebiete in Zermatt und Saas-Fee aufgrund der hohen Temperaturen schliessen mussten. Bis aber die klassischen Pisten in der Schweiz öffnen, müssen sich Skifans sowieso noch etwas gedulden.

Für das Gebiet Mürren-Schilthorn ist aktuell ein Wochenendbetrieb ab 31. Oktober vorgesehen. Auf dem Glacier 3000 BE/VS beginnt die Saison ebenfalls bereits am 7. November. Normalerweise starten die höher gelegenen Winterdestinationen – je nach Wetter – Ende November in die Skisaison. In Arosa Lenzerheide GR und Flims-Laax-Falera GR ist beispielsweise ein Teilbetrieb ab 28. November in Planung. Die Hauptsaison wird dann in der ganzen Schweiz vor Weihnachten lanciert.