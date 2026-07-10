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Weiterer Klapf beim Autohersteller
VW streicht die Hälfte seiner Modelle

Der deutsche Autobauer VW setzt den Rotstift an. Bis 2035 soll das Modellangebot um 50 Prozent schrumpfen. Auch die Variantenvielfalt wird kleiner. Zum riesigen Stellenabbau schweigt der Autoriese.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Aktualisiert: vor 21 Minuten
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Bei Volkswagen trudeln die schlechten Nachrichten fast täglich herein.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Volkswagen halbiert Modellpalette, reduziert Varianten um 75 Prozent
  • Bis 2030 könnten 120'000 Stellen wegfallen, keine Garantien für deutsche Werke
  • VW plant Reduktion der Fahrzeugproduktion auf neun Millionen pro Jahr
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Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Der Sparkurs bei Volkswagen fordert weiter grosse Opfer. Wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilt, wird es erhebliche Einschnitte bei der Modellpalette geben. So soll das weltweite Angebot ausserhalb Chinas um die Hälfte schrumpfen. Heisst: Jedes zweite VW-Modell verschwindet!

Daneben reduziert der Konzern auch die Variantenvielfalt. Motoren, Ausstattungen und technische Versionen werden sogar um 75 Prozent kleiner. Zudem will VW weniger Autos bauen. Konzernübergreifend sollen es noch rund neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr sein. In der Vor-Corona-Zeit kalkulierte VW noch mit bis zu 12 Millionen Fahrzeugen jährlich. Diese Ziele hat VW nach der Pandemie allerdings bereits auf 10 Millionen Stück gekürzt.

Keine Infos zum Stellenabbau

Weitere Details zum drastischen Stellenabbau verriet Vorstandschef Oliver Blume (58) nicht. Nach internen Konzernunterlagen, die in den letzten Tagen die Runde machten, sollen nämlich bis 2030 bis zu 120'000 Stellen wegfallen. Zu den bereits beschlossenen 50'000 Jobstreichungen kommen laut den Plänen also weitere 55'000 bis 70'000 Arbeitsplätze hinzu.

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Nicht nur Jobs stehen auf dem Spiel. Auch mehrere Fabriken geraten ins Wanken. Für die deutschen Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm gibt es derzeit keine Garantie, dass nach Auslaufen der aktuellen Modelle neue Fahrzeuge gebaut werden. Grund sind laut VW massive Überkapazitäten in Europa und hohe Produktionskosten an den deutschen Standorten. 

Bei all den Negativmeldungen: Vieles hält der Autobauer noch unter Verschluss. Das sieht auch Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer (74) so: «Bei all den Schlagzeilen zu VW bleiben entscheidende Fragen offen. Man könnte auch sagen, die Unsicherheit bleibt – was wenig gut ist für Kunden, Mitarbeiter und Kapitalgeber.»

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