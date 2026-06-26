Der Sparkurs bei Volkswagen nimmt offenbar noch grössere Ausmasse an als bisher bekannt. Laut einem Medienbericht könnten weltweit bis zu 100’000 Stellen wegfallen. Sogar mehrere Werke sollen bald geschlossen werden.

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

VW-Boss Oliver Blume (58) greift durch: Gemäss dem deutschen «Manager Magazin» steht beim Autobauer aus Wolfsburg (D) der nächste Mega-Abbau an. Und dieser soll noch grösser ausfallen als bisher angenommen. Laut dem Bericht plant der Konzernchef, in den kommenden Jahren weltweit bis zu 100’000 der derzeit 657’000 Arbeitsplätze abzubauen. Dies entspricht doppelt so vielen Jobs wie bisher bekannt. Die Pläne seien Teil des neuen Zielbilds 2030, das der Vorstand am Mittwoch behandelt habe, heisst es im Bericht. Das letzte Wort hat schliesslich der Aufsichtsrat, der am 9. Juli darüber beraten soll.

Ausserdem könnten mehrere WV-Werke geschlossen werden. Von den Standorten Hannover, Zwickau und Emden sowie vom Audi-Werk Neckarsulm ist die Rede. Sobald die dort aktuell produzierten Modelle auslaufen, soll die Fertigung an diesen Standorten eingestellt werden. Ein konkretes Datum für die Massnahme nennt der Bericht nicht. Und es kommt noch dicker: Blume soll demnach planen, die Kernmarke Volkswagen in ein eigenständiges Unternehmen auszugliedern. Eine offizielle Bestätigung der Pläne liegt vonseiten des Konzerns bislang nicht vor.