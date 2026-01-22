DE
FR
Abonnieren

US-Präsident am WEF
Trump wird von mehreren Journalisten befragt

Der WEF-Donnerstag steht ganz im Zeichen eines neuen Projekts von US-Präsident Donald Trump. Bevor Trump den Raum verlässt wird er von mehreren Journalisten befragt.
Publiziert: 13:24 Uhr
Kommentieren
Donald Trump am WEF 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen