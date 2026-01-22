DE
Trump spricht über Friedensrat
«Alle wollen dabei sein»

Der WEF-Donnerstag steht ganz im Zeichen eines neuen Projekts von US-Präsident Donald Trump. Der Republikaner ruft in Davos einen neuen Friedensrat ins Leben.
Publiziert: vor 13 Minuten
Donald Trump am WEF 2026
