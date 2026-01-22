DE
Home
Wirtschaft
WEF
Auto-Kolonne in Davos: US-Delegation reist ab
Auto-Kolonne in Davos
US-Delegation reist wieder ab
Am Donnerstagnachmittag reist die US-Delegation wieder ab. Wahrscheinlich in Richtung Flughafen Zürich.
Publiziert: 15:18 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Donald Trump am WEF 2026
1:10
US-Präsident am WEF
Trump wird von mehreren Journalisten befragt
2:14
Trump spricht über Friedensrat
«Alle wollen dabei sein»
0:44
Trump zu Grönland-Deal
«Wir bekommen alles, was wir wollten»
1:39
Trumps Rundumschlag
«Schweiz wäre ohne USA nichts»
0:26
Parmelin zu Treffen
Trump nannte Keller-Sutter «tough»
