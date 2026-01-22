DE
Auto-Kolonne in Davos
US-Delegation reist wieder ab

Am Donnerstagnachmittag reist die US-Delegation wieder ab. Wahrscheinlich in Richtung Flughafen Zürich.
Publiziert: 15:18 Uhr
Donald Trump am WEF 2026
