«Das sind gute Fragen»
CBC-Journalist Rob Russo ehrt Blick-Titelseite

Bei der Berichterstattung über US-Präsident Donald Trump am WEF, ehrt CBC-Journalist Rob Russo die Blick-Titelseite.
Publiziert: vor 10 Minuten
Donald Trump am WEF 2026
