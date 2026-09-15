Die Migros will den E-Commerce massiv vorantreiben. Wie Blick aus sicherer Quelle erfahren hat, erhält hier Florian Teuteberg eine besondere Rolle. Der Mitgründer und CEO von Digitec Galaxus übernimmt das Verwaltungsratspräsidium von Migros Online.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Migros richtet Migros Online neu aus, Galaxus-CEO Florian Teuteberg übernimmt VR-Präsidium

Galaxus.ch bietet bereits ein grosses Supermarktsortiment mit Migros-Eigenmarken an

Migros besitzt 70 Prozent von Digitec Galaxus, dem grössten Onlinewarenhaus der Schweiz

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

Nach der Rosskur bei den Fachmärkten richtet die Migros ihr E-Commerce-Geschäft von Migros Online neu aus. Das ist für Migros-Chef Mario Irminger (61) offenbar Chefsache. Denn er selbst spielt hierbei eine tragende Rolle, wie Recherchen zeigen.

Aber der Reihe nach: Migros Online entstand mit der Gründung von leshop.ch, dem ersten Onlinesupermarkt der Schweiz. 2006 wurde leshop.ch Teil der Migros-Gruppe. Seit 2020 tritt das Unternehmen unter dem Namen Migros Online auf.

Gleichzeitig bündelt die Migros-Gruppe seit längerem ihre Online-Power bei Digitec Galaxus. Das Unternehmen gehört zu 70 Prozent der Migros und betreibt das erfolgreiche und inzwischen grösste Onlinewarenhaus der Schweiz sowie Ableger im benachbarten EU-Ausland.

Was vielen bislang noch nicht so bewusst ist: galaxus.ch bietet bereits ein grosses Supermarktsortiment an haltbaren Lebensmitteln sowie Eigenmarken der Migros und Tausende Non-Food-Produkte an. Werden es bald noch viel mehr?

Galaxus-Mitgründer neu Migros-Online-Präsident

Fakt ist: Der Mutterkonzern Migros muss das Geschäft um ihren Onlinelebensmittelsupermarkt schärfen und weiter ausbauen, um nicht zu stark ins Hintertreffen gegenüber Coop zu kommen. In diesem Zuge plant der orange Riese eine Neuausrichtung für Migros Online. Und hier kommt Florian Teuteberg (47) ins Spiel.

Blick weiss: Der Mitgründer und CEO von Digitec Galaxus, seit acht Jahren schon Verwaltungsrat von Migros Online, hat das Präsidium von Migros Online übernommen. Zwei weitere Galaxus-Manager, der Kommerz- und der Innovationschef, sind laut Quellen neu in den Verwaltungsrat gewählt worden. Einsitz in den Verwaltungsrat nehmen zusätzlich Migros-Chef Irminger und Peter Diethelm, CEO der Migros Supermarkt AG. Ausgeschieden aus dem Verwaltungsrat sind demnach Matthias Wunderlin, Reto Sopranetti und Michel Gruber. Diese Sesselwechsel wurden letzten Freitag beschlossen.

Blick hat das Unternehmen damit konfrontiert. Eine Sprecherin bestätigte die Wechsel im VR von Migros Online.

Schalter auf Wachstum im Onlinegeschäft

Bereits bei der Vorstellung des neuen Verteilzentrums von Migros Online in Regensdorf ZH kündigte der orange Grossverteiler an, den Schalter im E-Commerce auf Wachstum legen zu wollen. Nun folgen also die personellen Konsequenzen auf die Neuausrichtung.

Wohl wissend: Erfolg im stationären Lebensmittelhandel heisst nicht zwangsläufig Erfolg im Onlinelebensmittelhandel. Darum kommen die Migros- und Galaxus-Chefs nun offenbar im Verwaltungsrat zusammen, um beide Welten besser zu verzahnen und auf die unterschiedlichen Zielgruppen auszurichten.

Auch ändern sich die strategischen Geschäftsfelder der Migros-Gruppe. Food Retail, Gesundheits- und Finanzdienstleistungen bleiben. Der Bereich Non-Food taucht nicht mehr auf. Dieser wurde ersetzt durch das eigenständige Geschäftsfeld Online Retail.