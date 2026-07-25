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Über 220 Gebote – doch sogar der Schlüssel fehlt
Camper-Fans reissen sich um verlassenes Wohnmobil der Stadt Winterthur

Seit Donnerstag läuft auf der Verkaufsplattform Ricardo.ch eine spezielle Auktion. Die Stadtpolizei Winterthur versteigert ein herrenloses Wohnmobil. Interessenten gibt es genug – doch springt der Camper auch wirklich an?
Publiziert: vor 40 Minuten
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Die Stadtpolizei Winterthur versteigert aktuell dieses herrenlose Wohnmobil.
Foto: Stadtpolizei Winterthur

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Verlassenes Wohnmobil in Winterthur wird auf Ricardo.ch versteigert
  • Kein Fahrzeugschlüssel vorhanden, Zustand nicht geprüft, Risiko für Käufer
  • Aktueller Preis: 1381 Franken, 226 Gebote, Auktion endet am 31. Juli
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Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Ein Jahr lang stand auf einem Privatparkplatz in Winterthur ZH ein verlassenes Wohnmobil. Jetzt kriegt es bald einen neuen Besitzer. Die Stadtpolizei versteigert den herrenlosen Camper über die Verkaufsplattform Ricardo.ch. Seit Donnerstag läuft die Aktion. Der Fiat Ducato ist beliebt – es sind bereits 226 Gebote eingetrudelt.

Aktuell steht der Verkaufspreis bei 1381 Franken. Auf Ricardo.ch ist das gleiche Modell mehrmals zum Startpreis von mehreren Tausend Franken zu finden. Ein Schnäppchen also?

Auf jeden Fall eines mit Risiko. Denn die Stadtpolizei Winterthur schreibt im Inserat: «Wir haben keine technische oder sonstige Prüfung des Zustands des Fahrzeugs vorgenommen.» Sämtliche Informationen beruhen auf dem äusserlich erkennbaren Zustand des Campers. Der Grund ist ein einfacher. Es sind nämlich keine Fahrzeugschlüssel vorhanden. Eine Probefahrt gibt es nicht. Ob das verlassene Wohnmobil also anspringt, weiss niemand.

Wer erhält das Geld?

Welchen Verkaufspreis sich die Stadt Winterthur vom Wohnmobil erhofft, wollte sie auf Blick-Anfrage nicht preisgeben. Noch offen ist jedenfalls, wer den Erlös letztlich behalten kann: «Sofern innerhalb von fünf Jahren jemand belegen kann, dass er der tatsächliche Eigentümer des Fahrzeugs gewesen wäre, wird ihm der Erlös ausbezahlt», so eine Stadtpolizei-Sprecherin zu Blick. Aber: «Falls sich in dieser Zeit niemand meldet, fällt das Geld der Stadt Winterthur zu.»

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Der Parkplatz, auf dem das Wohnmobil in Weiss mit gelben Farbakzenten stand, war vermietet. Der bisherige Mieter des Parkplatzes ist verstorben. Ob der Camper tatsächlich noch dieser Person gehörte, liess sich nicht abschliessend klären. Zudem hat sich ein mutmasslicher Eigentümer des Wohnmobils innerhalb einer 20-Tage-Frist nicht gemeldet. Darum gilt das Wohnmobil als herrenlos und kann deshalb durch die Stadtpolizei versteigert werden. Die Auktion läuft noch bis zum 31. Juli. Bis dahin könnte der Preis also noch in die Höhe gehen.

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