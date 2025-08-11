Gold fällt nicht unter den US-Zollhammer

Gold-Exporte bleiben vom US-Zollhammer von 39 Prozent verschont. US-Präsident Donald Trump verkündet die frohe Botschaft überraschend auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Donald Trump postet auf Truth Social ein Statement zu Gold. Foto: keystone-sda.ch

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Jetzt also doch: Die Schweizer Goldexporte bleiben vom US-Zollhammer von 39 Prozent verschont. Das postet der US-Präsident Donald Trump (79) auf seiner Plattform Truth Social.

Für die Schweizer Goldindustrie ist der ausbleibende Zollhammer eine Erleichterung. Schliesslich gilt die Schweiz als die Drehscheibe für das Edelmetall. Bis zu 70 Prozent der global geförderten Goldmenge werden in vier Schweizer Raffinerien eingeschmolzen und weiterverarbeitet.

Doch Gold macht nur etwa 2 Prozent des Wertes aller exportierten Waren in die USA aus, sagt Simone Knobloch. Er ist bei der Tessiner Raffinerie Valcambi für das operative Geschäft zuständig. 2024 betrug das Handelsdefizit bei Gold zwischen der Schweiz und den USA bloss 5 Milliarden. Am häufigsten gehandelt mit New York werden Ein-Kilogramm-Goldbarren. Zum Vergleich: Betrachtet man alle Waren, die die Schweiz in die USA 2024 lieferte, lag das Handelsdefizit bei 38,5 Milliarden Franken.

Aufruhr vor dem Wochenende

Vergangenen Freitag sorgte ein Artikel der «Financial Times» für Aufregung. Darin heisst es, der 39-Prozent-Zollhammer gelte auch auf Goldexporte aus der Schweiz – zumindest für den allergrössten Teil davon.

Darauf kündigte die US-Regierung ein Exekutivdekret an, um «Fehlinformationen über die Goldzölle zu korrigieren und die offizielle Position klarzustellen». Das Dekret fehlt nach wie vor. Doch Trump sorgt auf seiner Plattform Truth Social nun für Klarheit.

