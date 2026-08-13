Kroatiens Tourismus gerät im Internet erneut in die Kritik: Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme oft nicht – vor allem bei Ferienwohnungen. Italien und Deutschland bieten oft mehr fürs Geld, klagt ein Reisender.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kroatiens Tourismus wird auf Reddit wegen hoher Preise kritisiert

Ein Nutzer verglich Preise und fand günstigere Angebote in Italien

Ferienwohnung in Italien ab 50 Euro, Kroatien oft viel teurer

Blick Wirtschaftsdesk

Im Internet steht der kroatische Tourismus am Pranger. In der Reddit-Gruppe «r/croatia» entbrannte erneut eine hitzige Diskussion, nachdem ein Nutzer die Preise für Lebensmittel, Unterkünfte und Gastronomie in Kroatien, Italien und Deutschland verglichen hatte. Der Nutzer kam zum Schluss, dass das touristische Angebot Kroatiens die hohen Preise zunehmend nicht mehr rechtfertige, insbesondere was private Ferienwohnungen angeht.

Er schreibt, er habe während seiner Reisen durch Italien und Deutschland niedrigere Preise in Geschäften und deutlich günstigere Unterkünfte gefunden. So soll er dort für rund 50 Euro eine Ferienwohnung entdeckt haben, die besser und halb so teuer gewesen wäre als vergleichbare Unterkünfte in Kroatien. Zudem habe er in Italien für ein Vier-Sterne-Hotel weniger bezahlt als für eine «Bruchbude» in Zadar.

Kritik an Vermietern

«Ich kann es kaum erwarten, dass die Vermieter ihre Preise senken», schreibt der Nutzer. Er kritisiert kroatische Gastgeberinnen und Gastronomen scharf: Sie würden sich zu sehr auf die natürliche Schönheit des Landes verlassen, um die hohen Kosten zu rechtfertigen. «Wie lange werden die Vermieter noch behaupten, Kroatien hätte das schönere Meer? Ehrlich gesagt ist Italien mindestens dreimal schöner als Kroatien,» fügt er hinzu.

Der Nutzer zeigt sich zuversichtlich, dass der Markt überhöhte Preise letztendlich abstrafen werde. Er warnt Vermieterinnen und Vermieter, dass Gäste solche Angebote nicht mehr akzeptieren würden.

Die Community ist gespalten

Der Beitrag löst eine grosse Debatte aus. Die Kommentatoren sind sich teils uneinig darüber, ob Kroatien im Vergleich zu anderen Ländern tatsächlich überteuert ist.

«Die Preise werden nicht sinken, solange die Leute weiterhin zahlen», schreibt ein Kommentator und betont: «Warum sollte jemand eine Wohnung für 70 Euro mieten, wenn die Leute bereit sind, 100 Euro zu zahlen?»

Auch anderswo ist es teuer

Andere heben die grosse Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten in Kroatien hervor – von Luxushotels bis hin zu preisgünstigen Unterkünften. Hohe Preise an einigen Orten würden nicht bedeuten, dass der gesamte Tourismussektor überteuert sei.

Weitere Nutzerinnen und Nutzer stellen die Behauptung infrage, dass Italien generell günstiger sei. Sie berichten davon, in der Toskana mehr für Unterkünfte bezahlt zu haben als in Kroatien und dabei schlecht instand gehaltene Wohnungen vorgefunden zu haben, denen es an grundlegenden Dingen mangelte.

Eine Frage der Qualität

Dennoch verteidigen einige die höheren Preise in Kroatien. Das Meer und die Schönheit der Natur würden diese rechtfertigen. Eine slowenische Nutzerin schrieb, dass sie zwar mehr für die kroatische Küste, nicht aber für die Wohnung selbst zahlen würde.

Die Diskussion warf eine Frage auf, die über den Preis selbst hinausgeht: Bietet der kroatische Tourismus den Gästen tatsächlich die angemessene Qualität für das verlangte Geld?

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.