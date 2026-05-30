Hoch über Lugano TI liegt die Villa Rovellina. Sie hat 11,5 Zimmer, einen Wellnessbereich, ein eigenes Heimkino mit Bar – und einen traumhaften Blick auf See und San Salvatore. Nur die Inneneinrichtung trifft nicht jeden Geschmack. Sie ist reichlich üppig ausgefallen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Villa Rovellina in Lugano kostet 13 Millionen CHF, Baujahr 1986

800 Quadratmeter Wohnfläche, 11,5 Zimmer, Luxusausstattung mit Wellness und Heimkino

3300 Quadratmeter grosser Park, Pool und Blick auf den Luganer See

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Villa Rovellina in Lugano ist eine der teuersten und exklusivsten Tessiner Immobilien auf dem Markt! Satte 13 Millionen Franken soll die Liegenschaft mit Baujahr 1986 kosten. Sie liegt in einem 3300 Quadratmeter grossen Park hoch über Lugano. Die Aussicht auf den Luganersee, auf die Stadt und in die Berge ist überwältigend. Das Anwesen liegt in einem ruhigen Villenquartier.

Für den stolzen Preis gibts 11,5 Zimmer auf drei Etagen – mit einer stattlichen Wohnfläche von 800 Quadratmetern. Von der repräsentativen Eingangshalle aus gelangt man ins geräumige Wohnzimmer. Neben dem Esszimmer liegt ein grosses Arbeitszimmer. Und eine der total fünf Suiten mit Ankleideraum und En-suite-Badezimmer. Über eine elegante, geschwungene Treppe mit einem grossen Kronleuchter gelangt man in die obere Etage mit dem Master-Bedroom und seiner grossen Terrasse. Sie hat beste Sicht auf den See und den Monte San Salvatore. Auch die drei weiteren Schlafzimmer haben alle ihr eigenes Badezimmer.

Minimalismus? Prunk!

Die Villa Rovellina ist mit edelsten Materialien ausgestattet, wie sich beim Blick auf die Fotos der Annonce auf Homegate zeigt. Minimalismus war offensichtlich nicht das Ding des Vorbesitzers! Alle Räume sind mit üppigen Vorhängen, edlen Teppichen, teurem Parkett und prunkvollen Möbel eingerichtet. Die Liegenschaft hat einen grossen Wellnessbereich samt Sauna, ein eigenes Heimkino und eine Bar für gesellige Stunden mit Freunden. Wie in dieser Preisklasse üblich, gehört auch eine Wohnung fürs Personal dazu.

Schlicht ein Traum ist der gepflegte Garten. «Er erweitert das Anwesen um zusätzliche Bereiche, die eine Atmosphäre der Ruhe und Privatsphäre vermitteln, ideal für Momente der Entspannung an der frischen Luft», schreibt der Makler in seiner Annonce. Ein Pool ist bei einem Kaufpreis von 13 Millionen Franken eine Selbstverständlichkeit. Nicht aber die «Wasserspiele im Garten, die für einen zusätzlichen Hauch von Intimität sorgen», wie es heisst.

Für den Makler ist klar: «Die Villa Rovellina ist eine authentische Oase des Luxus, der Ruhe und der Privatsphäre für alle, die ein unvergleichliches Wohnerlebnis in einer der exklusivsten Lagen Luganos suchen», fasst er die Vorzüge der Tessiner Immo-Perle zusammen. Kann man durchaus so sehen. Wäre da nur nicht das Problem mit dem nötigen Kleingeld.