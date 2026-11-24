Seit Jahren verlottern zwei Häuser in Freienbach SZ. Nach einem langen Rechtsstreit konnte sich die Gemeinde nun durchsetzen. Die Besitzerin muss auf eigene Kosten eine der beiden Rohbauten abreissen. In unserer Community sorgt der Fall für Aufmerksamkeit.

Darum gehts In Freienbach SZ verlottern zwei Rohbauten seit 13 Jahren

Ein Haus muss laut Bundesgericht auf Kosten der Besitzerin weg

Viele Leser kritisieren das Urteil, andere stützen die Gemeinde

Alessandro Kälin Redaktor Community

Ein Luxusgrundstück in Freienbach SZ wirft Fragen auf. Die ausgezeichnete Lage mit Seezugang in der steuergünstigen Gemeinde spricht für eine möglichst rasche Bebauung. Trotzdem verwahrlosen darauf zwei Gebäude im Rohbau seit gut 13 Jahren. Mittlerweile macht sich nicht nur die Natur dort breit. Auch Unbefugte verunstalten die Wände mit Graffiti und veranstalten Partys. Der Gemeinde ist die Liegenschaft schon lange ein Dorn im Auge.

Nach einem lange weitergezogenen Rechtsstreit mit der Besitzerin entschied das Bundesgericht nun zugunsten der Gemeinde. Die Eigentümerin wurde verpflichtet, eines der Häuser auf eigene Kosten zurückzubauen. Was mit dem zweiten Gebäude passiert, ist noch unklar. In unserer Community wird der Entscheid des Bundesgerichts von vielen kritisiert.

Für eine Lesermehrheit ist die Entscheidung ungerecht

Viele Leserinnen und Leser stellen sich auf die Seite der Besitzerin. Herbert Kessler fragt etwa: «Was geht es die Gemeinde an, was auf diesem Grundstück passiert? Das ist Privateigentum!» Ruedy Baarer stimmt zu: «Auch wenn sie alles verlottern lässt, kann sie als Besitzerin machen, was sie will.» Rene Rey ist überzeugt: «Das Bundesgericht hat aus meiner Sicht ganz klar falsch entschieden.»

Auch Thomas Meier ist aufgebracht: «Unglaublich, mit welcher Selbstverständlichkeit sich der Staat mittlerweile in private Eigentumsverhältnisse einmischt.» Aus seiner Sicht sollte es klar der Eigentümerin überlassen bleiben, was sie mit ihrem Grundstück macht. Meier fügt an: «Steuern und Gebühren bezahlen für den Boden muss man. Aber darüber bestimmen wollen zunehmend die Behörden.»

Ana Hernandez schlägt vor: «Wieso kauft die Gemeinde nicht die Häuser, versteigert sie danach und dann ist allen gedient? Den gewählten Weg finde ich zu drastisch.» Lena Kerner beanstandet: «Privatbesitz in der Schweiz scheint auch nicht mehr gesichert zu sein.» Jean-Daniel Voumard schreibt gar: «So ein Gerichtsentscheid grenzt fast schon an Enteignung!»

Eine Lesergruppe ist wiederum für den Abriss

Andere stehen klar hinter der Gemeinde Freienbach. Hans Künzle ist einer von ihnen: «Richtig so. Es darf nicht sein, dass ein privates Grundstück verwildert. Auch die anderen Anwohner machen sicherlich Druck auf die Gemeinde.» Sepp Trub unterstreicht ebenso: «Wenn es in einer Nachbarschaft so aussieht, dann ist das klar ein Problem für die Gemeinde und die Nachbarn.»

Auch für Artur Baruffaldi macht der Zustand der Häuser nur wenig Sinn: «Ich verstehe die Besitzerin nicht. Sie könnte das Grundstück auch einfach verpachten, anstatt es verwahrlosen zu lassen.» Gemäss Walter Schär ist klar: «Der Abriss dieser Ruine ist mehr als überfällig. Weg damit!» Mathias Kasdorf schliesst sich an: «Solche verlassenen Bauten passen nun wirklich nichts ins Ortsbild.»

Für Rudolf Hunziker beweist die Situation vor allem eines: «In der Schweiz gibt es zu viele Leute mit zu viel Geld. Es wird nicht wertgeschätzt, was man hat.» Beat Oberholzer stellt klare Forderungen: «Man sollte generell sehr hohe Strafsteuern für ungenutzte Wohnflächen einführen, egal ob dort ein Haus steht oder nicht. Das würde vieles ändern.»