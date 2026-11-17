Kunstrasen, Geländer, Sichtschutz und ein Neubau seines Hauses: Seit Jahren kämpft Jan Ruch aus Innerberg BE um seine Bauvorhaben. Der Streit landete vor Bundesgericht und kostete ihn bereits über 200'000 Franken. Besonders bitter: Auch sein Bruder ist darin verwickelt.

Devin Schürch Reporter News

Kunstrasen statt echtem Gras auf der Terrasse. Künstliche Pflanzen und Sonnenschirme als Sichtschutz. Jan Ruch hat sich sein Grundstück in Innerberg BE nach seinen Vorstellungen eingerichtet. Doch sein Garten sorgt seit Jahren für Ärger mit der Bauverwaltung und den Nachbarn.

Ruch kaufte sein Haus 1998. Seither hat er die Liegenschaft mehrmals verändert. Besonders die Terrasse und der Garten wurden zum Streitfall. Es geht unter anderem um die Ausführung des Geländers, den Kunstrasen und die Sichtschutzelemente. Auch weitere Bauprojekte von ihm werden durch Einsprachen der Nachbarschaft aufgehalten.

Sein Garten beschäftigt die Gerichte

Nach Ruchs Darstellung waren etwa die Terrasse und die Geländer schon seit vielen Jahren vorhanden. Die Gemeinde habe davon gewusst und lange nichts beanstandet, bis ein Nachbar sich gemeldet hat. Dass er nun Änderungen vornehmen soll, versteht er nicht.

«Ich bin entsetzt über die Willkür in unserem Schweizer Rechtsstaat», sagt er zu Blick. Für ihn gleiche der Umgang mit seinem Fall einer «Bananenrepublik».

Die Behörden und Gerichte beurteilten die Situation anders. Im Verfahren um die baupolizeilichen Massnahmen blieb Ruch auch vor Bundesgericht erfolglos. Er muss wohl seinen Sichtschutz entfernen und den Kunstrasenteppich wegräumen.

Die Gemeinde Wohlen BE will sich zu Ruchs Vorwürfen nicht im Detail äussern. Auf Anfrage von Blick verweist sie auf die Entscheide der verschiedenen Gerichtsinstanzen. Sollte Ruch die angeordneten Massnahmen nicht fristgerecht umsetzen, werde die zuständige Behörde über das weitere Vorgehen entscheiden.

«Über 200'000 Franken ausgegeben»

Dabei ist der Garten nicht Ruchs einziges Bauproblem. Eigentlich möchte er seit 15 Jahren seine ganze Liegenschaft neu bauen. Das in die Jahre gekommene Haus will er durch eine moderne Wohnbaute ersetzen.

Dies führte zu weiteren Gerichtsverfahren, wo er ebenfalls vor Bundesgericht verloren hat. Immer wieder versucht Ruch neue Anläufe oder Änderungen – und stösst immer wieder auf Ablehnung. Er ist überzeugt, von Behörden und Nachbarn ungerecht behandelt zu werden.

Das kostet: Laut eigenen Angaben hat er in den vergangenen rund 15 Jahren mehr als 200'000 Franken für die verschiedenen Rechtsstreitigkeiten ausgegeben.

Aufgeben oder sogar umziehen kommt für den ehemaligen Augenoptikvertreter und Aussendienstler trotzdem nicht infrage. «Ich habe für alles kämpfen müssen», sagt er. Auch die jahrelangen Auseinandersetzungen mit der Bauverwaltung und den Gerichten hätten daran nichts geändert. Sein Haus und die Panoramaaussicht seien ihm zu wichtig.

Ausgerechnet sein Bruder wohnt nebenan

Neben den Behörden beschäftigt Ruch auch ein erbitterter Nachbarschaftsstreit. Besonders brisant: Einer seiner direkten Nachbarn ist sein eigener Bruder.

Dieser zog rund 2010 nebenan ein. Jan Ruch sagt, das Verhältnis sei bereits zuvor belastet gewesen. Heute wirft er seinem Bruder und weiteren Nachbarn gezielte Schikanen und Mobbing vor. «Wir reden von wirklich längerem systematischem, kollektivem Mobbing», sagt Ruch. Seit dem Einzug seines Bruders habe sich der Nachbarschaftsstreit deutlich verschärft.

Unterschiedliche Darstellungen

Sein Bruder widerspricht gegenüber Blick entschieden. Er behauptet, Jan Ruch selbst provoziere die Nachbarschaft. So komme dieser beispielsweise auf die Strasse, wenn sich Nachbarn unterhielten, und drohe ihnen, sie würden noch im Gefängnis landen. Überprüfen lässt sich diese Darstellung nicht.

Auch die gemeinsame Vergangenheit schildert der Bruder anders. Vor seinem Einzug hätten sie ein gutes Verhältnis gehabt. «Wir haben sogar noch gedacht, wir könnten am Feierabend zusammen ein Bier trinken», erzählt er.

Beim Streit um den Garten etwa gehe es ihm um die Einhaltung der Bauvorschriften. Zudem würden die Sichtschutzelemente seine Aussicht beeinträchtigen. «Ich wollte, dass das jetzt einfach wegkommt», sagt er.

«Das Glas ist für mich immer halb voll»

Ob die angeordneten Änderungen den Konflikt beenden, bleibt offen. Jan Ruch versucht, trotz allem optimistisch zu bleiben. «Mir gehts eigentlich gut», sagt er. Und fügt hinzu: «Das Glas ist für mich immer halb voll.»

Zu seinem Bruder findet er klare Worte: «Ich möchte mit ihm nicht tauschen.» Trotz der vielen Verfahren geniesse er sein Leben, seine Tiere und die Zeit mit seiner Freundin.

Auch der Bruder sagt, er wünsche sich vor allem ein friedliches Nebeneinander: «Wir müssen keine Freunde werden, aber einander einfach in Ruhe lassen.»

Aktuell trennt die beiden aber nicht nur eine Grundstücksgrenze.