In Luzern liegt ein SBB-Areal seit Jahren brach. Es ist nicht das einzige Bau-Sorgenkind des Bundesbetriebs.

Darum gehts Seit dem Abbruch 2020 liegt ein Luzerner SBB-Areal brach, Altlasten im Boden verzögern den geplanten Neubau

Der Umbau des Bahnhofs Lausanne verzögert sich um zwölf Jahre und kostet 1,7 Milliarden Franken

In Bern stoppen PFAS-Altlasten den Bau eines geplanten Fachhochschulcampus auf einem Areal der SBB

Joschka Schaffner Redaktor Politik

2020 rissen die SBB ein Industriegebäude in Luzern nieder. Die historische Liegenschaft an den Bahngeleisen, die für Künstlerinnen und Handwerker gedacht war, sollte einem sechsstöckigen Neubau mit Wohnräumen und Ateliers weichen.

Nur: Auch bald sieben Jahre nach dem Abbruch liegt das Gelände an der Neustadtstrasse weiterhin brach. Den für 2022 angesagten Bautermin liessen die Bundesbahnen ungenutzt verstreichen – seither verzögert sich das Projekt jährlich. Nächstes Jahr soll der Baustart endlich klappen.

Das Vorhaben ist mit seiner Mega-Verspätung nicht allein: Bei den SBB harzt es auch bei weitaus grösseren Projekten.

In Luzern liegt das Warten am Boden

Wie Zentralplus berichtet, wurde das Areal seit der Übernahme durch den Bundesbetrieb gelegentlich auch Thema der Lokalpolitik. 2022 kritisierte etwa ein SP-Stadtparlamentarier den vorschnellen Abriss des alten Gebäudes und die fehlende Möglichkeit einer Zwischennutzung.

Wie die SBB dem Onlineportal mitteilen, liegt der Grund für das lange Warten im Boden. Dieser müsse aufgrund von Altlasten in einem mehrstufigen Verfahren saniert werden, so eine SBB-Mediensprecherin. Das geschehe auch zum Schutz der Anwohnerschaft.

Auch in Lausanne sorgen die SBB für Verzweiflung

Der Bahnhof Lausanne ist Dreh- und Angelpunkt der Westschweiz. Und aktuell ein elender Anblick. Weisse Holzwände zieren das Bahnhofsgebäude, und die Südseite des Areals ist eine waschechte Grossbaustelle.

Das alles wäre ja noch nicht so tragisch, wäre das Projekt nicht mehr als ein Jahrzehnt verspätet. Ursprünglich hätte der modernisierte Verkehrstempel eigentlich bereits letztes Jahr feierlich eingeweiht werden sollen – inklusive neuem Untergeschoss und Parkhaus. Mittlerweile ist das Vorhaben zwölf Jahre im Verzug und kostet statt 1,2 Milliarden bereits 1,7 Milliarden Franken. Die Planungsfehler und Mehrkosten sorgen sowohl im Kanton als auch in Bundesbern für rote Köpfe.

Lausanne ist nicht der einzige SBB-Bahnhof, der harzt: Auch in Bern verzögert sich die Sanierung wegen unerwarteten Herausforderungen – etwa Asbestfunde und nicht eingezeichnete Leitungen – um mindestens zwei Jahre.

In Bern sind Ewigkeitschemikalien schuld

Auch das Berner Areal Weyermannshaus Ost gehört den SBB. Hier will die Berner Fachhochschule einen neuen Campus bauen. Eigentlich sollte er 2028 eröffnet werden. Nur: Das Areal ist mit PFAS verseucht.

Entdeckt wurde dies erst letztes Jahr, als die Bauarbeiten eigentlich bereits begonnen hatten. Der Grund für den späten Fund: Als der Boden 2016 das erste Mal für das Projekt geprüft wurde, sei PFAS noch gar kein Thema gewesen, so der Kanton Bern. Als Folge stehen die Bagger nun wieder still, das Areal liegt weiter brach – und die SBB hadern damit, den Boden zu sanieren.

Eigentlich wollten die Bundesbahnen bis zum letzten Frühling ein Konzept präsentieren, doch fehle es an einem «etablierten Standardverfahren», teilten die SBB im April mit. Diesen September konnte das Unternehmen verkünden, dass es mittlerweile immerhin eine Variantenstudie bei Kanton und Bund deponiert habe. Bis zur Wiederaufnahme der Bauarbeiten bleibt ein weiter Weg.