Die SBB basteln am Fahrplan der Zukunft: In einigen Jahren sollen neben den fixen Verbindungen vermehrt Zusatzzüge gezielter nach Bedarf rollen. Dafür entwickeln die Bundesbahnen ein neues System. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Darum gehts Die SBB will den Taktfahrplan beibehalten und je nach Nachfrage flexibel zusätzliche Züge einsetzen

Ein neues System soll Baustellen und freie Trassen täglich berechnen und starre Reserven ersetzen

Die Einführung ist schrittweise ab Anfang der 2030er-Jahre geplant

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Heute gilt auf dem Schweizer Schienennetz das Prinzip «Durchschnittstag». Heisst: Die SBB planen den Jahresfahrplan mit grossem Vorlauf und bauen für Baustellen oder andere Eventualitäten feste Zeitpuffer ein. Immer im Dezember stellen die Bundesbahnen auf den neuen Fahrplan um, der dann ein Jahr lang gilt. Damit soll künftig Schluss sein, wie «Schweiz Heute» zuerst berichtet hat.

In Zukunft sollen jeden Tag «massgeschneiderte Züge» fahren, wie SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg gegenüber Blick ausführt. Intern sprechen die Bundesbahnen vom «tagesscharfen Fahrplan». Der bewährte Taktfahrplan bleibt zwar die verlässliche Grundlage. Weitere Züge schleusen die Bahnen aber flexibel ein. «Das können beispielsweise Zusatzzüge an stark frequentierten Freizeitwochenenden, zusätzliche S-Bahnen zur Hauptverkehrszeit an bestimmten Wochentagen oder saisonale Angebote sein», sagt Schellenberg. Klingt also gut. Doch wie funktioniert das? Und wann startet das Projekt? Blick klärt auf.

Wie soll der tagesscharfe Fahrplan funktionieren?

Hintergrund ist eine neue Software: Die SBB setzen auf ein eigens entwickeltes Trassenplanungssystem. Dieses berechnet freie Zeitfenster auf den Schienen – sogenannte Trassen – für jeden Tag und weitgehend automatisiert. Die Anforderungen sind hoch: Die SBB brauchen eine «robuste Infrastruktur sowie genügend verfügbare Züge», wie die Sprecherin ausführt. Und verlässliche Nachfrageprognosen, Echtzeit-Kundeninfos und Abstimmungen mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV), den Kantonen und anderen Bahnunternehmen sind nötig, damit das System verlässlich läuft.

Für die Mitarbeitenden sind die Pläne eine Herausforderung: Mehr spontane Züge brauchen auch flexible Lokführerinnen und Zugbegleiter. Denn die SBB müssen die Dienste des Personals für die Zusatzzüge kurzfristig planen. Nur: Schon jetzt klagen Lokführer über den steigenden Stress, weil es zu wenig Personal gibt, wie zuletzt «Le Temps» berichtete. Wie die SBB das Problem regeln wollen, bleibt offen. Sprecherin Schellenberg teilt gegenüber Blick lediglich mit, die SBB wollen «Fahrplan, Rollmaterial- und Personaleinsatz stärker integrieren und kurzfristiger planen».

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Wie flexibel Fahrplanänderungen möglich sind, wollen die SBB gegenüber Blick nicht beziffern. Es soll «deutlich kurzfristiger als jetzt» sein. Derzeit bieten die Bundesbahnen schon jetzt Sonderzüge an – jedoch von langer Hand geplant.

So rollen im Sommer zusätzliche Verbindungen ins Tessin, im Winter fahren der VosAlpes Express und der Verbier Express öfter in die Walliser Skigebiete. «Diese Angebote sind sehr beliebt», so die SBB-Sprecherin. Mit der neuen Technik wollen die Bundesbahnen solche Angebote künftig viel spontaner aufs Gleis schicken – etwa bei Grossanlässen oder schönem Skiwetter.

Wann könnten die Änderungen kommen?

Ein genaues Datum für die flexibleren Fahrpläne steht noch in den Sternen. Geplant ist ein schrittweiser Start ab Anfang der 2030er-Jahre als Teil der SBB-Zukunftsvision, so Schellenberg. Die technische Machbarkeit hat der Konzern laut eigenen Angaben bereits in einer Testrechnung nachgewiesen. Ob und wann ein möglicher Pilotbetrieb stattfindet, ist offen.

Warum wollen die SBB den «tagesscharfen Fahrplan» einführen?

Für die SBB ist klar: Sie wollen das bestehende Bahnnetz besser auslasten. Weil die neue Software Baustellen und Strecken mit reduzierter Geschwindigkeit tagesaktuell einberechnet, fallen pauschale Zeitpuffer weg. Das schafft mehr Platz auf den Schienen.

Auch im Güterverkehr soll das Tempo steigen. Weil dort mal mehr, mal weniger Waren unterwegs sind, gibt es starke Schwankungen. Künftig planen die SBB nur die Güterzüge ein, die an diesem Tag wirklich gebraucht werden – und reagieren so schneller auf spontane Änderungen. Der Güterverkehr ist ein Sorgenkind der SBB. Mit einer optimierten Auslastung sind dort Verbesserungen möglich.