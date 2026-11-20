Im Tessin gibt es Zweifel am intelligenten Ampelsystem des Bundes. Dieses soll den Stau zwischen Bellinzona und Locarno verringern. Ob das neue Projekt wirkt, ist gemäss Bundesrat noch nicht klar.

Darum gehts Zwischen Bellinzona und Locarno steuert ein Algorithmus den Verkehr über intelligente Ampeln

FDP-Nationalrat Simone Gianini verlangt Staustatistiken und verweist auf Kritik aus der Bevölkerung

Laut Bundesrat sind Auswertungen ab 2027 möglich, für das gesamte Ampelsystem erst ab 2028

Leandra Sommaruga Redaktorin Politik

Wer kennt es nicht: Staumeldungen aus dem Tessin. Anders als so oft bei Verkehrsproblemen auf der Alpensüdseite beschäftigt FDP-Nationalrat Simone Gianini (50) nicht der Stau vor dem Gotthardtunnel, sondern das neue intelligente Ampelsystem zwischen Bellinzona und Locarno. Dabei soll ein Algorithmus die Verkehrsströme anhand der erfassten Daten steuern und optimieren.

Das Projekt startete 2024, vier Anlagen sind bereits in Betrieb. 2027 soll das Projekt mit weiteren fünf Ampeln auf dem Abschnitt zwischen Cadenazzo und Quartino abgeschlossen werden. Das Ziel: den Verkehr auf der Strecke flüssiger zu machen.

FDP-Nationalrat fordert Stau-Daten

Doch genau dies scheint nicht zu gelingen, klagt der Tessiner FDP-Nationalrat in einer Anfrage an den Bundesrat. Aus der Bevölkerung höre man, dass sich die Verkehrsprobleme seit der Einführung der neuen intelligenten Ampeln gar eher verschärft hätten. Simone forderte deshalb Fakten: Bringen die Lichtsignale wirklich das, was sich der Bund davon versprochen hat? Hat der Bundesrat Daten dazu, wie sich die Staustunden seit der Installation der Ampeln verändert haben?

In seiner Antwort schreibt der Bundesrat, für eine endgültige Bilanz sei es zu früh. Erst wenn alle Ampeln installiert seien, könne das System seine volle Wirkung entfalten. Erste aussagekräftige statistische Auswertungen zu den Teilen des Systems würden ab Frühling 2027 möglich, solche zum gesamten System ab 2028.

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Ziel: Zeitgewinn von «wenigen bis einigen Minuten»

Zur bisherigen Situation schreibt der Bundesrat, dass die Strecke während eines Grossteils des Tages verstopft gewesen sei. Zwar erfasse der Bund seit März 2024 mit Kameras und Sensoren Daten zur Verkehrsmenge, zu den Fahrzeiten und zur Länge der Staus an den wichtigsten Knoten in der Magadinoebene. Ein Fazit ziehen könne man daraus aber nicht: «Der Beobachtungszeitraum ist noch zu kurz, um objektive Vergleiche anzustellen.» Die ersten Ergebnisse liessen erwartungsgemäss keine wesentlichen Veränderungen erkennen, so der Bundesrat.

Konkret soll das KI-Ampelsystem Autofahrerinnen und Autofahrern einen Zeitgewinn von «wenigen bis einigen Minuten» bringen. Viel Erfahrung hat die Schweiz mit solchen «intelligenten» Ampeln bislang nicht. Erst dieses Frühjahr berichtete die «NZZ» von einem Projekt mit KI-Ampeln im deutschen Konstanz. Dabei wurde das Lichtsignal darauf ausgelegt, bei herannahenden Passanten direkt auf Grün zu springen. Heikel ist dabei, dass ein solches KI-System spezifisch auf die jeweilige Situation trainiert werden muss. Gleichzeitig muss es so flexibel sein, dass es mit vielfältigen Abweichungen vom Gelernten umgehen kann, da sowohl spontane Bewegungen von Fussgängerinnen als auch temporäre Baustellen die Situation stark beeinflussen.