In Freienbach SZ verwahrlost ein Grundstück an bester Lage. Seit 13 Jahren verlottern zwei Häuser im Rohbau. Die Gemeinde will schon lange durchgreifen. Und hat jetzt grünes Licht vom Bundesgericht. Die Schweiz verliert also bald einen ihrer Lost Places.

Darum gehts In Freienbach stehen auf einem 3900 Quadratmeter grossen Seegrundstück seit 2013 zwei Rohbauten

Das Bundesgericht entschied im Rechtsstreit um den Abbruch eines Rohbaus zugunsten der Gemeinde

Laut Gemeinde soll der Abbruch im Frühjahr 2027 erfolgen, wie es weitergeht, ist nicht klar

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

3900 Quadratmeter und 100 Meter direkter Seezugang: Wer ein solches Grundstück erbt, dürfte damit eigentlich so schnell wie möglich Geld verdienen wollen. Nicht so die Eigentümerin aus Freienbach SZ. Seit nun 13 Jahren verlottert ihr Luxusgrundstück am Ufer des Zürichsees. Statt einer Villa stehen dort heute zwei mit Graffitis versprühte und sich selbst überlassene Rohbauten, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Eigentlich spricht alles für eine möglichst rasche Bebauung. An der Toplage der steuergünstigen Gemeinde dürfte es ein Leichtes sein, wohlhabende Interessenten für teures Wohneigentum zu finden. Im «Bilanz»-Ranking der attraktivsten Gemeinden der Schweiz belegt Freienbach 2026 den fünften Rang – 2025 war es sogar Platz 1. Trotzdem herrscht auf dem Grundstück seit 2013 Stillstand.

Partys und Füchse statt Bagger

Heute feiern Unbefugte auf dem Grundstück ihre Partys. Die Häuser sind mit Grafittis vollgesprayt. Auch die Natur hat sich breitgemacht: Auf dem Gelände herrscht Wildwuchs, sogar eine Fuchsfamilie habe sich zwischenzeitlich eingenistet, erzählten Nachbarn der Zeitung. Die Gemeinde liess die Füchse laut dem «March-Anzeiger» 2017 erlegen.

Warum verkommt das Grundstück mehr und mehr zu einem Lost Place? Die Mutter der jetzigen Eigentümerin liess die bestehenden Gebäude 2012 abreissen – und beauftragte eine Firma mit dem Bau von zwei Zweifamilienhäusern. Schon im Jahr darauf kam es aber zum Baustopp. Seither verwahrlosen die Rohbauten – bis heute.

Rechtsstreit durch alle Instanzen

In der Zwischenzeit erbte die jetzige Besitzerin das Grundstück. Weshalb sie den Bau nicht weiter vorantreibt, ist ein Rätsel. Klar ist: Seit fast zehn Jahren befindet sie sich in einem erbitterten Streit mit Freienbach. Die Gemeinde «erachtete die Situation ab 2018 wegen der Beeinträchtigung des Orts- und Strassenbildes als störend», wie sie Blick auf Anfrage mitteilt.

Freienbach verhängte immer wieder Fristen – ohne Erfolg. Auch Ordnungsbussen änderten an der Situation nichts. Also beschloss die Gemeinde, eines der Häuser abzubrechen – auf Kosten der Erbin. Diese wehrte sich bis vors Bundesgericht dagegen. Im Februar 2026 gaben die Richter in Lausanne nun der Gemeinde Freienbach recht – dem Abbruch steht nichts mehr im Weg. Und die Besitzerin muss die Gerichtskosten von 4000 Franken zahlen, wie es im Urteil heisst.

Weitere Lost Places der Schweiz

Immer wieder werden in der Schweiz Grundstücke ihrem Schicksal überlassen. Wie im Fall von Freienbach ist oft nicht bekannt, weshalb die Eigentümer ihre Liegenschaften verlottern lassen. So auch beim alten Aargauer Landhaus aus dem Jahr 1911 in Safenwil AG. Seit über 35 Jahren steht das Geisterhaus leer. Von der Strasse ist es wegen der starken Bewachsung kaum noch zu erkennen. Trotz grosser Unfallgefahr trauen sich immer wieder Unbefugte ins Innere.

Die Faszination solcher sogenannten Lost Places ist gross. Oft ranken sich Geistergeschichten um sie. Besonders alte Sanatorien oder sich selbst überlassene Hotels schaffen es zu Bekanntheit. Immer wieder für Schlagzeilen sorgt etwa die Geisterraststätte am Walensee.

Die Bauruinen in Freienbach sind schon bald kein Lost Place mehr. Bereits im Frühjahr 2027 soll der beanstandete Rohbau abgerissen werden, schreibt die Gemeinde auf Anfrage von Blick. Was mit dem zweiten unfertigen Gebäude passiert, ist aber noch nicht klar, heisst es aus Freienbach.