In Belgien sorgen die Gewerkschaften am Montag für Stillstand. Wegen des landesweiten Streiks geht am Flughafen Brüssel fast nichts mehr. Das betrifft auch den Flugverkehr zwischen der Schweiz und Belgien. Welche Verbindungen genau am Boden bleiben, erfährst du hier.

Darum gehts Swiss und Brussels Airlines streichen am Montag Flüge zwischen Brüssel und Zürich sowie Genf

Belgiens Gewerkschaften streiken gegen die Spar- und Reformpolitik von Premier Bart De Wever

Auch der öffentliche Verkehr, Schulen, Behörden und die Kehrichtabfuhr sind vom Streik betroffen

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Wer am heutigen Montag ab Zürich oder Genf nach Brüssel fliegen will, hat Pech gehabt: Nichts geht mehr. Grund dafür ist ein landesweiter Generalstreik in Belgien, mit dem die Gewerkschaften das Land lahmlegen.

Die Arbeitnehmer aus zahlreichen Branchen gehen auf die Barrikaden, weil ihnen die Spar- und Reformpolitik von Premierminister Bart De Wever (55) sauer aufstösst, wie unter anderen «The Brussels Times» berichtet. Rentner, Angestellte und sozial Schwächere würden übermässig geschröpft, so der Vorwurf.

Auch Fluglotsen streiken

Wie auf der Website des Flughafens Brüssel zu lesen ist, beteiligen sich auch Fluglotsen von der belgischen Flugsicherung Skeyes am Protest. Der Flughafen erwartet deshalb «erhebliche Störungen des Flughafenbetriebs» am heutigen Montag, wie er in einer Mitteilung an die Passagiere schreibt. Sämtliche Flüge zwischen 7 Uhr morgens und 21 Uhr abends fallen aus.

Wer in Belgien unterwegs ist, muss sich auch abseits der Flughäfen auf Ärger einstellen. Im öffentlichen Verkehr kommt es zu erheblichen Einschränkungen. Zudem sind Schulen, Behörden und die Kehrichtabfuhr teils vom Streik betroffen.

Diese Flüge fallen aus

Auf der Website von Swiss zeigt sich das Ausmass für Schweizer Reisende: Die Fluglinie streicht am heutigen Montag die Verbindung LX 786 von Zürich nach Brüssel sowie den Rückflug LX 787. Auch in Genf bleiben Passagiere mit Flügen nach Belgien am Boden: Laut Flugplan streicht die Swiss die Flüge LX 790 und LX 798 nach Brüssel sowie die Rückflüge LX 791 und LX 799.

Laut Swiss sind davon knapp 500 Passagiere betroffen. «Bereits über das Wochenende konnten wir alle Passagiere auf andere Flüge umbuchen. Die meisten von ihnen fliegen morgen Dienstag weiter», sagt Swiss-Sprecher Michael Pelzer gegenüber Blick. «Bei Passagieren mit Anschlussflügen haben wir die Reise zudem so umgeplant, dass sie statt in Brüssel nun an einem anderen Drehkreuz umsteigen können.»

Dazu kommt, dass auch zahlreiche Flüge der Swiss-Schwestergesellschaft Brussels Airlines ausfallen, die wie die Swiss zum Lufthansa-Konzern gehört. Auf der Strecke zwischen Zürich und Brüssel bleiben heute die Flüge SN 2730, SN 2732, SN 2734 und SN 2736 am Boden. Dasselbe gilt für die Rückflüge SN 2729, SN 2731, SN 2733 und SN 2735. Auch Reisende ab Genf müssen umplanen: Die Verbindungen SN 2712, SN 2722 und SN 2724 nach Brüssel sowie die Rückflüge SN 2711, SN 2721 und SN 2723 sind ebenfalls gestrichen.