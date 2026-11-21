Der ehemalige Regierungs-Jumbo von Saddam Hussein steht seit 1991 auf einem Flughafen in Tunesien. Jetzt will ihn die irakische Fluggesellschaft zusammen mit einer zweiten abgestellten Boeing 747 verkaufen. Ob die Jumbojets noch fliegen, weiss niemand.

Darum gehts Zwei Boeing 747 der Iraqi Airways stehen seit 1991 auf dem Flughafen Tozeur-Nefta in Tunesien

Iraqi Airways will die beiden Maschinen für je 900'000 Dollar bis zum 7. Januar 2027 verkaufen

In Stockholm wird eine Boeing 747 zerlegt, die zuvor als Hotel unter dem Namen Jumbo Stay diente

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Auf dem Wüstenflughafen Tozeur-Nefta im Süden Tunesiens verlottern zwei ganz spezielle Relikte. Seit 35 Jahren stehen da zwei Jumbojets der Iraqi Airways. Im Jahr 1991 liess der Irak die beiden Boeing 747 ausfliegen, um sie vor den Bombardierungen während des Golfkrieges zu schützen. Aus dem kurzen Zwischenstopp ist ein Daueraufenthalt geworden. Seither haben die Jumbos keinen regulären Flug mehr absolviert.

Die kleinere Boeing 747 SP mit dem Kennzeichen YI-ALM stand früher sogar im Dienste des irakischen Diktators Saddam Hussein (1937–2006). Er nutzte den Jumbo als Regierungsflugzeug. Jetzt will die staatliche Fluggesellschaft den Flieger zusammen mit der grösseren Boeing 747-200 mit der Registrierung YI-AGP verkaufen, wie das Aviatikportal Aerotelegraph berichtet. Der Preis: je 900'000 Dollar.

Nicht der erste Anlauf

Es ist allerdings bei weitem nicht der erste Verkaufsversuch. Bereits 2010 wollten die irakischen Behörden die Jumbos mit Baujahr 1982 loswerden. Ein zweiter Anlauf vor drei Jahren blieb ebenfalls ohne Erfolg. Damals verlangte der Irak noch 494'000 Dollar pro Jumbojet. Wieso der Preis jetzt höher liegt, ist unklar. Dass die verlotterten Flugzeuge weg sollen, ist kein Wunder. Denn sie kosten den Irak eine Stange Geld. Vor sechs Jahren bezahlte man gemäss Medienberichten 5,4 Millionen Dollar für Parkgebühren und weitere Forderungen.

Jetzt hat der Irak hohe Ambitionen. Bis zum 7. Januar 2027 sollen die Flieger verkauft sein. Die Konditionen für einen potenziellen Käufer sind aber alles andere als gut. Ob die Jumbos wirklich noch fliegen können, weiss niemand. Iraqi Airways bietet die Maschinen ausdrücklich so an, wie sie derzeit dastehen – inklusive ihres Standorts.

Abbruch in Stockholm

Sollte die Airline keinen Käufer finden, müsste sie ernsthaft darüber nachdenken, die Jumbos zu zerlegen. In Schweden ist eine Boeing 747 bereits diesem Schicksal zum Opfer gefallen. Am Flughafen Stockholm-Arlanda ist der Jumbo Stay pleite. Das kultige Hotel, wo man im Cockpit einer 747 schlafen konnte, wird verschrottet. Die Abbrucharbeiten haben begonnen. Bis Ende November soll das Flugzeug mit Baujahr 1976 zerlegt sein.

An Flughäfen sehen Passagiere das alte Flugzeugmodell immer weniger. Für viele Airlines ist ein Betrieb der Jumbojets schlicht nicht mehr wirtschaftlich. Der einstige König der Lüfte hat seine grosse Zeit hinter sich.