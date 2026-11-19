Das Jumbo Stay am Flughafen Stockholm-Arlanda ist pleite. Jetzt wird das kultige Jumbo-Hotel verschrottet. Die Abbrucharbeiten an der Boeing 747 haben begonnen. Bis Ende November soll das Flugzeug mit Baujahr 1976 zerlegt sein.

Darum gehts Das Hotel Jumbo Stay am Flughafen Stockholm-Arlanda ist nach 16 Jahren Betrieb pleitegegangen

Bei der Schliessung am 17. März 2025 verfielen rund 800 Reservationen für das Flughafenhotel

Die Zerlegung des 160 Tonnen schweren Flugzeugs hat begonnen und soll bis Ende November dauern

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

In Stockholm ist eines der spektakulärsten Hotels Europas Geschichte. Direkt am Flughafen Stockholm-Arlanda konnte man im Cockpit einer Boeing 747 schlafen. Oder sogar in einem Triebwerk übernachten. Das spektakuläre Jumbo Stay lockte Flugzeugfans aus aller Welt an. Doch jetzt ist endgültig Schluss. Das Hotel ist nach 16 Jahren pleite. Der kultige Hotel-Jumbo wird verschrottet, wie das Aviatikportal «Aerotelegraph» berichtet.

Die Abbrucharbeiten haben bereits begonnen. Bis Ende November soll der 160 Tonnen schwere Flieger vollständig zerlegt sein. Dabei war das Hotel eine echte Attraktion. In der ausrangierten Boeing 747-200 gab es 33 Zimmer. Geschlafen wurde im ehemaligen Passagierraum, im Fahrwerksschacht, in den Triebwerken oder in der Cockpit-Suite. Letztere kostete rund 200 Franken pro Nacht. Dazu kamen eine Bar und eine Aussichtsplattform auf den Flügeln. Luxuriös war das Ganze aber nur auf den ersten Blick. So mussten sich die meisten Gäste das Badezimmer teilen.

Nach 30 Jahren zum Hotel umgebaut

Spektakulär ist auch die Geschichte des Jumbos. 1976 wurde er für Singapore Airlines gebaut, später flog er für die legendäre Pan Am. Dort trug er den Namen «Clipper Belle of the Sky». Nach fast 30 Jahren in der Luft wurde die Maschine zum Hotel umgebaut. 2008 öffnete das Jumbo Stay seine Türen. Jetzt endet der Traum vom Übernachten im Jumbo – mit einer veritablen Bruchlandung.

Am 17. März 2025 musste das Hotel praktisch von einem Tag auf den anderen schliessen. Rund 800 Reservationen verfielen. Der Umsatz war zuvor von umgerechnet 730'000 auf 300'000 Euro eingebrochen. Als Gründe nannte der Betreiber die wachsende Konkurrenz durch andere Flughafenhotels und die Pandemie. Zudem durfte er auf dem Flughafengelände keine Werbeflächen mehr auf eigene Kosten vermieten.

Nach der Pleite stand die Boeing monatelang verlassen herum. Ein Käufer oder neue Betreiber fanden sich nicht. Im Juli 2025 gab der Insolvenzverwalter den Flieger auf. Für den Abtransport fehlte das Geld. So blieb die staatliche Flughafenbetreiberin Swedavia auf dem riesigen Jumbo sitzen. Und entsorgt ihn jetzt auf dem Schrottplatz.