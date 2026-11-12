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Toiletten für 15 Millionen
Am Flughafen Zürich gibts bald geschlechtsneutrale WCs

Für neue Toilettenanlagen nimmt der Airport Zürich 15 Millionen Franken in die Hand. Die nervigen elektronischen Händetrockner sollen verschwinden. Dafür gibts bald ein geschlechtsneutrales WC.
Publiziert: vor 12 Minuten
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44 WC-Anlagen am Flughafen Zürich erhalten ein Upgrade.
Foto: deanmandile.com via mandile/Instagram
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Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Der Flughafen Zürich wurde vor kurzem zum führenden Airport Europas gekürt – und das zum 23. Mal in Folge. Diesen prestigeträchtigen Titel will er auch in Zukunft behalten. Der Flughafen Zürich nimmt dafür ordentlich Geld in die Hand. Für 15 Millionen Franken werden jetzt 44 Herren- und Frauen-Toiletten erneuert, wie Sprecherin Andrea Bärwalde gegenüber CH Media bestätigt.

Insgesamt zählt der Flughafen 800 WC-Anlagen. Ein Viertel davon ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Jetzt erhalten vor allem ältere und hoch frequentierte Toiletten ein Upgrade. Dabei kommt es zu einer Neuheit: Vor der Sicherheitskontrolle wird eine Anlage zum ersten geschlechtsneutralen WC für alle umgebaut. «Dies bietet uns die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit diesem Angebot zu sammeln und dessen Akzeptanz bei den Passagieren zu evaluieren», sagt Bärwalde zu CH Media.

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Tschüss Dyson

Sowieso gilt: Wer in Zukunft am Flughafen sein Geschäft verrichtet, kann mehr Komfort erwarten. Die Kabinen sollen grösser werden, die Toiletten so angepasst werden, dass man besser aneinander vorbeikommt. Zudem soll es neben Wickeltischen auch Kinder-WCs geben.

An einer Entwicklung der vergangenen zwei Jahre hält der Flughafen allerdings fest. Der Dyson Wash & Dry soll verschwinden. Die Kombination aus Wasserhahn und elektrischem Händetrockner hat viele Reisende ratlos zurückgelassen. Künftig verzichtet der Airport ganz auf elektrische Händetrockner. Damit kehrt er zu den Einweg-Papierhandtüchern zurück. Diese würden von den Kunden geschätzt, so Bärwalde.

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Sensoren zählen Toilettengänge

Der Flughafen Zürich tüftelt immer wieder an seinen stillen Örtchen. Bereits seit drei Jahren sorgen 300 Sensoren für einen angenehmeren Toilettenbesuch. Sie registrieren Bewegung in den Kabinen und zählen WC-Gänge mit. So wird gezählt, wie viele Menschen ihre Notdurft verrichtet haben. Bei Hochbetrieb wird so eine zusätzliche Reinigung ausgelöst. Zudem erkennt das System, wie lange jemand auf dem WC war. Und schätzt ein, ob es nötig ist, die Anlage zu putzen.

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