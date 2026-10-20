Ausfall bei Revolut: Kunden berichten von blockierten Konten und nicht funktionierenden Karten. Die Neobank arbeitet seit heute Morgen an einer Lösung. Auch andere Banken sind von der Störung eines Drittanbieters betroffen.

Darum gehts Revolut kämpft seit Dienstagmorgen mit einem Totalausfall

1,3 Mio. Kunden sind betroffen

Auch Zahlungen mit Karten sind blockiert

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Seit Dienstagmorgen gibts Probleme bei der Neobank Revolut. Blick-Leser Bruce Neuburger (26) verbringt derzeit ein paar Tage in Polen. Und sitzt in Sachen Geld auf dem Trockenen. «Revolut hat einen Totalausfall, die App funktioniert nicht mehr», berichtet er. «Wir haben unser ganzes Geld auf Revolut verschoben, damit wir in Polen einfacher zahlen können», sagt er. «Jetzt stehen wir buchstäblich ohne Geld da und ohne irgendwelche Zahlungsmöglichkeiten!», schildert er verzweifelt.

Ein weiterer Leser macht Blick auf die Störung aufmerksam. «Ich komme bei Revolut aktuell nicht mehr an mein Geld», sagt er. «Alles ist blockiert, auch das Zahlen mit Karte funktioniert nicht. Uns so eine Bank will eine Schweizer Banklizenz?», schimpft er. Mitte September hat Revolut eine solche beantragt. Die Neobank will mit über 1,3 Millionen Kunden den Markt erobern. Mit Schweizer IBANs, Lohnkonten und eBill plant das Fintech, den etablierten Banken Konkurrenz zu machen.

Was ist da los? Ein Sprecher von Revolut sagt zu Blick: «Wir verzeichnen derzeit eine Störung, die mehrere Dienste betrifft.» Er betont: «Wir können bestätigen, dass sämtliche Gelder und Daten unserer Kunden sicher sind. Wir arbeiten seit der Feststellung heute Morgen an der Behebung des Problems.» Der Sprecher entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die Unannehmlichkeiten.

Der Grund fürs Problem liegt bei Google, wie Focus berichtet. Ein grösserer Ausfall von Google-Cloud-Diensten in Grossbritannien hat zu massiven technischen Störungen im europäischen Raum geführt – mit Folgen für Bankkunden.

+++ Update folgt +++