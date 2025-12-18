Ein luxuriöses Anwesen der Extraklasse auf Mallorca wird für 2,6 Millionen Euro angeboten. Die leidgeplagten Nachbarn wünschen sich nur eines: einen ruhigen, anständigen Käufer.

Die 800 Quadratmeter grosse Villa wird für 2,6 Millionen Euro angeboten

Mallorcas berüchtigtste Party-Villa steht zum Verkauf. Das luxuriöse Anwesen mit dem Namen «Sunset Boulevard Lujo» steht in Puntiro bei Palma. Es sorgte jahrelang für Ärger und entsprechend fette Schlagzeilen. Statt Ruhe herrschten dort regelmässig Party-Exzesse, berichten Anwohner. Laute Musik bis tief in die Nacht, gröhlende Gäste, koksende Touristen – und immer wieder Deutsche, die am Beckenrand Sex hatten, wie es frustrierte Anwohner dem «Mallorca Magazin» schilderten.

Offiziell verfügt das Haus über eine Ferienvermietungslizenz für acht Personen. In der Praxis sollen sich dort jedoch regelmässig 20 bis 30 Gäste aufgehalten haben. Hochzeiten, Poolpartys, Wochenend-Saufgelage. Kurz: Feiern ohne Rücksicht auf Verluste. Beschwerden bei Stadt, Inselrat und Balearen-Regierung häuften sich – haben aber nur wenig gebracht. Es gab sogar Hinweise auf unzulässige Umbauten, die grössere Events erst ermöglichten. Getan hat sich nichts.

Nachbarn hoffen auf eine ruhige Familie

Jetzt steht das 800 Quadratmeter grosse Anwesen für 2,6 Millionen Euro zum Verkauf. Für den stolzen Preis gibts eine «aussergewöhnliche Villa mit Ferienvermietungslizenz», wie es in der Annonce heisst. Mit zwei Wohneinheiten, mehreren Apartments, total acht Schlafzimmer, einem grossen Pool und Klimaanlage in allen Räumen.

Aktuell ist das Objekt noch für 7000 Euro pro Monat vermietet, die Räumlichkeiten sind auf Portalen wie Booking ausgeschrieben und buchbar. Dieser Mietvertrag kann übernommen – oder beendet – werden. Auf Letzteres hoffen die Nachbarn. Für sie käme der Verkauf an eine vermögende, ruhige Familie einer Erlösung gleich. Ob sich dieser Wunsch erfüllt, wird sich zeigen. Gut möglich, dass erneut ein Käufer den Zuschlag bekommt, dem Rendite wichtiger ist als Ruhe.

Villa für 29,5 Millionen Euro

Zumal der Preis verlockend ist für ein so grosses Objekt. Erst recht im Vergleich zu den 29,5 Millionen Euro, die ausgerufen sind für ein Landgut der Extraklasse im Städtchen Puigpunyent. Das prächtige Anwesen mit einem Grundstück von 130'000 Quadratmetern Fläche hat es in sich. Herzstück ist eine 200-jährige Villa im mallorquinischen Rustico-Stil mit neun Schlafgemächern und elf Badezimmer – verteilt auf 1500 Quadratmeter. Im Erdgeschoss befindet sich ein grosszügiges Heimkino, ein Büroraum sowie ein Wellnessbereich mit Innenpool, Sauna, Eisbad und Whirlpool. Auch ein eigener Weinberg und ein Fussballplatz gehören dazu.

23,8 Millionen Euro gekostet hat ein Anwesen auf der Halbinsel Formentor. Im Sommer stand eine Villa zum Verkauf, die selbst in einer der nobelsten Ecke der Ferieninsel ihresgleichen sucht. Auf 869 Quadratmetern hat der Adlerhorst, wie die Villa heisst (spanisch: Nido de Águilas), sieben Schlafzimmer und mehrere Terrassen – alle mit einer 180-Grad-Rundumsicht aufs Mittelmeer.