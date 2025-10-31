DE
Das ist die teuerste Villa Spaniens
Für 30 Millionen:So sieht die teuerste Villa Spaniens aus

Für 30 Millionen Euro
In Mallorca-Kaff steht teuerste Villa Spaniens zum Verkauf

Ein mallorquinisches Landgut der Extraklasse ist neu auf einer Immobilienplattform ausgeschrieben – zum stolzen Preis von 29,5 Millionen Euro. Die Villa strotzt nur so von Luxus. Sie hat sogar einen eigenen Fussballplatz und einen Weinberg.
Publiziert: vor 42 Minuten
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Diese Mega-Villa auf Mallorca ist gerade zum Verkauf ausgeschrieben.
  • Teuerste Villa Spaniens auf Mallorca für 29,5 Millionen Euro zum Verkauf
  • Luxusanwesen mit Heimkino, Wellnessbereich, Weinberg und Helikopter-Landeplatz
  • Villa hat 9 Schlafzimmer, 11 Badezimmer und 1500 Quadratmeter Wohnfläche
Michael Hotz

Mallorca gehört zu den teuersten Adressen Spaniens. Auf der beliebten Ferieninsel werden Immobilien immer kostspieliger. Alleine im letzten Jahr sind die Preise für Eigenheime um 11 Prozent gestiegen. Auch US-Touristen haben Mallorca für sich entdeckt und kaufen dort vermehrt Ferienresidenzen

So schnappte sich kürzlich US-Milliardär Drew Aaron (48) eine der wertvollsten Immobilien der Insel. Krallt sich jetzt ein reicher Amerikaner auch noch die teuerste Villa von Spanien? Denn diese befindet sich ebenfalls auf Mallorca. Und steht derzeit zum Verkauf – für 29,5 Millionen Euro, wie aus der Annonce auf dem Immobilienportal Pisos hervorgeht.

Mehr Badezimmer als Schlafzimmer

Das prächtige Luxusanwesen mit einem Grundstück von 130'000 Quadratmetern liegt nicht etwa direkt am Meer, sondern steht abgelegen in den Bergen der Insel, etwas ausserhalb des traditionellen Städtchens Puigpunyent. Die künftigen Besitzer haben dort ihre Ruhe. Und können unbeobachtet ihren Luxus geniessen.

Denn schon alleine die 200-jährige Villa hat es in sich: Das dreistöckige Gebäude im mallorquinischen Rustico-Stil hat neun Schlafgemächer und elf Badezimmer – verteilt auf 1500 Quadratmeter. Im Erdgeschoss befindet sich ein grosszügiges Heimkino, ein Büroraum sowie ein Wellnessbereich mit Innenpool, Sauna, Eisbad und Whirlpool.

Sogar eigener Wein lässt sich herstellen

Entsprechend strotzt die Immobilienanzeige nur so von Superlativen. Das Interieur des Hauses zeuge «von erlesenem Geschmack und Opulenz» und strahle «Grandeur und Stil» aus. Erst kürzlich habe man das Anwesen «mit viel Liebe zum Detail und unter Verwendung edelster Materialien» renoviert. Dadurch verbinde das Landgut «auf harmonische Weise traditionelle Elemente mit moderner Eleganz».

Im Aussenbereich geht es paradiesisch weiter. Zum Anwesen gehören neben einem Obst- und Gemüsegarten auch ein eigener Weinberg, ein Olivenhain sowie ein Lavendelfeld. Für Sportbegeisterte stehen vor der Villa ein grosser Pool, ein Tennisplatz und ein Fussballfeld. Und in einem separaten Gebäude ist ein Fitnessraum eingerichtet. Anschliessend lädt die Sonnenterrasse mit Feuerschale zum Entspannen ein. Und wem die Anfahrt vom Flughafen in Palma zu mühsam ist, der kann auf dem Anwesen auch mit dem Privathelikopter landen.

