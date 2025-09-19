US-Milliardär kauft eine der wertvollsten Villen Mallorcas

Die Amis lieben Mallorca, so auch Milliardär Drew Aaron. Er kauft eines der wertvollsten Anwesen auf der spanischen Insel. Zu bieten hat es einiges.

1/10 Die historische Possessió Sa Talaia in Valldemossa gehört zu den wertvollsten Immobilien auf Mallorca. Foto: Ocean Seven

Darum gehts US-Milliardär Drew Aaron kauft historisches Anwesen Sa Talaia auf Mallorca

Aaron lebt seit 2016 auf Mallorca und führt Finanzdienstleister

Das 1010 Quadratmeter grosse Anwesen wurde für 8,4 Millionen Euro ausgeschrieben

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

US-Milliardär Drew Aaron (48) schlägt auf dem mallorquinischen Luxusimmobilienmarkt zu. Wie das «Mallorca Magazin» berichtet, erwirbt der Unternehmer und Kunstsammler das historische Possessió Sa Talaia in Valldemossa. Die Villa gehört zu den wertvollsten Anwesen auf der spanischen Ferieninsel.

Im 12. Jahrhundert errichtet, wohnten über Jahrhunderte Mitglieder des europäischen Hochadels in der prunkvollen Villa. Wie viel der US-Milliardär für das Anwesen auf den Tisch legt, ist nicht vollends klar. Ocean Seven, einer der führenden Immobilienmakler in Palma, schrieb die Sa Talaia einst für 8,4 Millionen Euro aus.

Kein unbeschriebenes Blatt

Dafür bekommt Aaron so einiges. Die 1010 Quadratmeter Wohnfläche bestehen unter anderem aus sieben Suiten und ebenso vielen Badezimmern. Auf dem Grundstück stehen zudem eine riesige Terrasse und mehrere Nebengebäude. Eines davon wurde zu einem Musikstudio umgebaut, dient aber auch als Kino.

Drew Aaron ist auf Mallorca kein unbeschriebenes Blatt. Seit 2016 wohnt er mit seiner Familie auf der Insel. Der Milliardär führt einen Finanzdienstleister, der selbst Käufer bei der Finanzierung hochpreisiger Objekte unterstützt. Dieser steht gemäss dem Magazin auch zunehmend in Konkurrenz mit Schweizer Privatbanken.

Immer mehr Amis auf Mallorca

Aaron steht sinnbildlich für reiche Amis in Mallorca. Immer mehr US-Amerikaner kaufen auf der spanischen Insel eine Immobilie. Es wird von einem regelrechten Trend gesprochen.

Gründe dafür gibt es viele. Einer davon: der US-Präsident. Das Erstarken und die Wiederwahl von Donald Trump (79) hat so manch einen US-Amerikaner, der zuvor zögerte, in seiner Auswanderungsentscheidung bekräftigt.