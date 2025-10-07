DE
FR
Abonnieren
«USS Gerald R. Ford» ankert vor Mallorca
0:44
Videos auf Tiktok zeigen:«USS Gerald R. Ford» ankert vor Mallorca

4500 US-Soldaten auf Mallorca-Urlaub
«Die Jungs sind wild auf Dates – Tinder läuft heiss!»

Ramba Zamba auf der Party-Insel! 4500 US-Soldaten vom Flugzeugträger USS Gerald R. Ford machen ein paar Tage Ferien auf Mallorca – und lassen es so richtig krachen. 200 bis 400 Euro pro Kopf und Nacht geben sie aus. Es gibt immer mehr Details zur wilden Reisegruppe.
Publiziert: 16:58 Uhr
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/8
Der Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» ankert noch bis morgen Mittwoch vor Mallorca.
Foto: AFP

Darum gehts

  • 4500 US-Soldaten feiern auf Mallorca. Stimmung ist explosiv
  • Soldaten nutzen Dating-Apps intensiv zwischen Bar-Besuchen
  • Wirte und Hoteliers erwarten Einnahmen von 10 Millionen Euro
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Für Barbetreiber und Beizer auf Mallorca ist es das Highlight des Jahres! 4500 US-Soldaten des Flugzeugträgers USS Gerald R. Ford verbringen ihren fünftägigen Festlandausgang auf der Ferieninsel. Nach dreieinhalb Monaten auf See gönnen sie sich Mini-Ferien in Palma und Umgebung. Für viele von ihnen heisst das: endlich wieder Spass, Sonne und Party.

Vor allem in Magaluf, wo sich sonst vor allem britische Sauf-Touristen vergnügen, hauen nun die Amis auf den Putz. Am Ballermann gehen sie zu deutschem Schlager ab. Viele von ihnen sind jung, noch keine 20 Jahre alt und zum ersten Mal in Europa. Für sie ist Mallorca doppelt attraktiv: In den USA darf man erst ab 21 Jahren Alkohol trinken, in Spanien schon mit 18. Für Bier oder Drinks lassen sie 200 bis 400 Euro liegen, rechnet der Gastroverband Acotur vor. Wirte und Hoteliers rechnen mit Einnahmen von 10 Millionen Euro, wie die Zeitung «Ultima Hora» berichtet.

«Die Jungs sind wild auf Flirts»

Doch die Stimmung ist nicht nur wegen des Alkohols wild. Viele Soldaten sind auch auf amouröse Bekanntschaften aus. «Die Stimmung ist explosiv», berichtet eine Taxifahrerin dem «Mallorca Zeitung». «Die Jungs sind wild auf Flirts – Tinder läuft heiss!», weiss sie. Und ergänzt: «Jeder Zweite ist nonstop am Wischen.» Heisst: Die US-Marines machen auf der Dating-App das nächste Date klar, während sie mit dem Taxi von einer Bar zur anderen fahren.

Mehr zum Thema Mallorca
US-Soldaten feiern auf Mallorca wilde Party am Ballermann
Mit Video
Spanier zeigen Mittelfinger
US-Soldaten feiern auf Mallorca wilde Party am Ballermann
4500 US-Soldaten haben ab heute Ausgang auf Mallorca
Geldsegen für die Insel
4500 US-Soldaten haben ab heute Ausgang auf Mallorca
Abfall-Chaos auf Mallorca nervt Hoteliers und Touristen
Ferieninsel stinkt
Abfall-Chaos auf Mallorca nervt Hoteliers und Touristen
Geister-Ferienhäuser auf Mallorca werden endlich verkauft
Seit 2008 verlassen
Geister-Ferienhäuser auf Mallorca werden zum Leben erweckt

Heute Dienstagabend dürfte die Stimmung ihren Höhepunkt erreichen. Denn am Mittwoch müssen die Soldaten wieder zurück auf ihren Flugzeugträger. Dann ist für längere Zeit Schluss mit Ausgang. Der Ernst des Matrosen-Alltags kehrt zurück. Die Besatzung der USS Gerald R. Ford hat zwei Aufträge: Sie ist Teil der Nato-Abschreckung gegen Russland. Und macht auf hoher See an Manövern mit, die den militärischen Ernstfall simulieren.

Besatzung droht mit Beschuss

Bis es so weit ist, bleibt der Stahlkoloss bei Einheimischen wie Touristen ein beliebtes Fotosujet. Vom Land aus kann man den 333 Meter langen, atombetriebenen Flugzeugträger mit Platz für 90 Maschinen gut fotografieren. Keine gute Idee ist es, sich der USS Gerald R. Ford per Boot zu nähern und für ein Selfie zu posieren.

Da verstehen die Amis gar keinen Spass, wie das «Mallorca Magazin» berichtet. Die Besatzung reagiert scharf und mahnt per Funk zum Verlassen der Sperrzone: «Wenn Sie der Aufforderung nicht nachkommen, könnten die Vereinigten Staaten Verteidigungsmassnahmen ergreifen und Ihr Schiff könnte beschädigt werden.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen